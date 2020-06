Rodolfo Suarez: "Lo que pasó en Las Heras fue por no cumplir con el aislamiento y los protocolos"

Diario UNO

“Hay que cuidarse, no me canso de repetir las medidas. También hay que respetar las normas. Lo que ocurrió en Las Heras sucedió por no cumplir con el aislamiento y los protocolos correspondientes para las reuniones familiares. Estamos llevando adelante una investigación epidemiológica muy intensa, hemos intervenido a 1.500 personas aproximadamente”. Así se expresó este lunes, en conferencia de prensa, el gobernador Rodolfo Suarez.

El Gobernador retieró que “si se producen nuevos incumplimientos iremos evaluando retroceder”.

El mandatario recordó que la provincia forma parte del Corredor Bioceánico lo que hace que “nuestra situación sea compleja por la cantidad de camiones que ingresan. Son cerca de 1.500, la mayoría es transporte transitorio”. Asimismo detalló que “veníamos con muchos días sin casos, con una tasa muy baja, estuvimos cerca de un mes sin casos en la provincia y los que resultaron positivo venían de afuera y se encontraban cumpliendo el aislamiento en hoteles. Tenemos 900 personas cumpliendo la cuarentena en estos lugares”.

Para finalizar, destacó que “el Gobierno de Mendoza es el canal oficial. Nunca dimos información contradictoria y estamos dando toda la información a la sociedad, desde el primer día”.

Sobre la necesidad de cumplir

“Cuando decimos que en un restaurant pueden haber 6 personas por mesa, que tiene que haber un responsable, que tiene que llenar una ficha con los datos de todas las personas, tiene que ver con que estos informes nos permiten realizar las investigaciones epidemiológicas pertinentes” Rodolfo Suarez, gobernador

Con respecto al aislamiento, el Gobernador volvió a hacer hincapié en el cumplimiento de los protocolos: “En el cumpleaños había 25 personas, no eran todos familiares, entonces significa que hemos tenido que investigar a cerca de 1.000 personas. Entonces el cumplimiento de las normas también tiene que ver con esto. Todas estas normas tienen un sentido y tiene que ver con que el Estado y el Comité (a quien felicito y que trabaja intensamente sin dormir, visitando cada domicilio), emite normas específicas que hay que respetar”.

“La normativa no tiene huecos, los huecos se producen por el incumplimiento. Si este cumpleaños en Las Heras no se hubiera realizado, si se hubiese respetado lo que permiten las normas, el caso sería de más fácil resolución. Hay muchas horas detrás de cada protocolo. Nos basamos en la ciencia y los datos de la realidad”, sostuvo el mandatario.