Rodolfo Suarez aseguró que Cambia Mendoza va a dar un gran mensaje a la Nación en las urnas

También dijo tener la certeza de que Alfredo Cornejo será el próximo gobernador de Mendoza y que si él no es elegido para acompañar a un candidato a presidente de Juntos por el Cambio -tal y como se rumorea- su papel será el de trabajar desde el Congreso para favorecer a la Provincia.

Críticas a De Marchi "es un político irresponsable"

Consultado sobre las declaraciones del precandidato a Gobernador por la Unión Mendocina, Omar De Marchi, quien afirmó que el discruso de Cornejo sobre que la provincia no crece solo por las condiciones macroeconómicas es una forma de justificar que no se ha hecho lo que se tenía que hacer, Suarez lo criticó abiertamente.

"Decir que las condiciones macroeconómicas no afectan a la provincia roza la irresponsabilidad y la falta de criterio político de un dirigente que debería tener la altura de las circunstancias para saber que esto afecta enormemente"

Suarez manifestó, además, que decir que Mendoza no arranca y no mencionar las condiciones macroeconómicas no le permiten avanzar, es irresponsable.

Desde el punto de vista puramente político, aseguró que los peronistas "desencantados", no van a apoyar a De Marchi, sino a Alfredo Cornejo en las urnas.

Cómo afectan a Mendoza las condiciones macroeconómicas

Según el Gobernador, el actual estado de la Economía afecta directamente a Mendoza.

"Tenemos una brecha cambiara impresionante, una de las inflaciones más grandes del mundo y falta inserción a la economía internacional, ¿cómo esto no nos va a afectar?"

Agregó, además, que durante la semana pasada recibió a muchos empresarios preocupados porque no pueden continuar con su actividad.

"He atendido muchos dueños de firmas que necesitan traer maquinarias o instrumentos, pero la economía está paralizada porque no hay dólares para comprar. Si eso no afecta, ¡qué es lo que afecta?", aseveró. Agregó, además, que "nosotros tenemos productos que vender a un dólar con una brecha impresionante, pero cuando tenemos que comprar lo tenemos que pagar a otro precio. . Vendemos a 200 y tenemos que comprar a 500".

El problema inmediato que existe en Mendoza es el próximo vencimiento de la deuda en dólares. "Tenemos que pagar una deuda de la Provincia y no nos dejan comprar a dólar oficial y tenemos que comprar a un dólar que, primero no sé donde vamos a conseguir, y después, debemos pagar a más del doble de su valor oficial".

Qué pasará con la candidatura a vicepresidente

Consultado por la posible candidatura a vicepresidente, Suarez dijo que aún es un rumor.

"Por ahora no es más que un rumor, en realidad no he tenido ninguna conversación formal con nadie". Sin embargo, inmediatamente recordó que este lunes tendrá lugar la convención de la UCR a nivel nacional y que el 14 cierran las alianzas nacionales, además de que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta vendrán a la provincia en cuanto se sepan los resultados de las elecciones.

"De todas maneras, los candidatos tienen la potestad de elegir a su compañero de fórmula, yo la tuve para elegir a Mario Abed, y Cornejo a Hebe Casado. Cada uno elige con quién se siente más cómodo para enfrentar los procesos electorales", sostuvo.