Rodolfo Montero se mostró esperanzado de que AMPROS acepte el aumento salarial: "Es lo lógico"

Asamblea Legislativa Ampros 2.jpg Manifestación de los gremios el 1 de Mayo. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"Yo tengo esperanza de que efectivamente lo acepten. Nosotros aguardamos esa respuesta por escrito, como dijeron que lo iban a hacer en la Subsecretaría de Trabajo", recalcó.

La negociación salarial se trabó con el ofrecimiento que le hizo la Provincia consistente en 10% abril, 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Más sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo; $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

El reclamo de AMPROS

La secretaria general de AMPROS, Claudia Iturbe, argumentó que la manifestación de este miércoles tuvo lugar en reclamo de mejores condiciones de trabajo y salarios dignos y reprochó al gobernador Alfredo Cornejo que "el ajuste se haga con los trabajadores".

"Es indignante que los trabajadores no podamos ingresar a la Legislatura y los políticos tengan ese privilegio, cuando en definitiva nosotros los pusimos ahí. Es un Día del Trabajador que lo estamos pasando con las guardias colapsadas y con una situación crítica en la salud mental de la población", soltó la gremialista.

Además de AMPROS, los trabajadores de la Justicia no acordaron salarios aún. De hecho, los empleados judiciales iniciaron el domingo pasado un paro de 8 días en las Ofcinas Fiscales de toda la provincia.

