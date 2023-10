Roberto Macho pidió la reapertura de paritarias con una meta: que los aumentos superen la inflación

►TE PUEDE INTERESAR: Médicos de AMPROS reclamaron un sueldo atado a la inflación, algo que sólo lograron con Cornejo

roberto macho ate autoridades.jpg Lista de nuevas autoridades de ATE Mendoza.

Desde ATE pidieron aumentos salariales siguiendo el costo de la canasta básica

"Solicitamos la apertura de paritarias para octubre, como se había acordado oportunamente", señaló el gremialista Roberto Macho.

En estos momentos de definiciones electorales nacionales, con una inflación galopante y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores más acentuada, el sindicalista puso el foco en la necesidad de que los aumentos salariales sigan el costo de la canasta básica, superando el porcentaje de inflación.

"El aumento inflacionario en Mendoza será de entre el 112% y el 115% en diciembre", proyectó Macho. En tanto que "llevamos un aumento promedio de un 80% a 90%".

"Pretendemos como sindicato mayoritario sentarnos a paritar, discutir los aumentos de octubre, noviembre y diciembre, pero también anticiparnos a enero y febrero", agregó.

"La inflación es uno de los factores a tener en cuenta, pero la pérdida del poder adquisitivo es otro de los factores. Acá no se conformaron los trabajadores con el plan platita para solventar la devaluación", explicó.

Roberto Macho 2.jpg Roberto Macho afirmó que con el "plan platita" no alcanza.

La postura de ATE frente a los cambios de gobierno

"Preservar la institucionalidad del Gobierno con los sindicatos es fundamental. El diálogo tiene que llevarse en ámbito paritario y de negociaciones colectivas, además de la participación en las juntas de concurso y de disciplina", planteó Macho.

Adriana Iranzo, secretaria adjunta, advirtió en tiempos de elecciones: "Hemos escuchado sobre el ataque sistemático a los sindicatos y a los trabajadores. Que quede claro que ATE va a estar muy presente en todo ámbito constitucional como el derecho a huelga y estar en las calles si es necesario si vienen contra los derechos que hemos conquistado y por los que mucha gente ha muerto. No vamos a claudicar en ningún ítem para perjudicar a la clase trabajadora".

"ATE va a mantenerse firme en la postura de defender a la verdadera clase que sostiene al país, que es la trabajadora", dijo.

"Al ajuste no lo vamos a pagar los trabajadores", dijeron desde ATE. "Porque no solo se habla de despedir, sino de achicar los servicios que presta el Estado. Nosotros tenemos que defender una salud gratuita, una educación gratuita, políticas de vivienda, seguridad e inclusión. Para eso hay que sentarse en paritarias, no salir en spot a decir que van a apalear a los piqueteros", agregó Macho.

Y remató: "Se vienen momentos difíciles y de ajuste".

"Las situaciones se solucionan con negociación y estando a la altura para que la población mendocina no tenga miedo. Mucho tiene que ver con las políticas nacionales, es cierto. Pero traigamos tranquilidad y respetemos los ámbitos institucionales", dijo en un mensaje para el gobierno provincial.