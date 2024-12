Refugiados sirios en Mendoza y el silencio ante el fin de una era

Mendoza formó parte del denominado Refugio Humanitario Argentino, y Carrasco facilitó que 29 familias se radicaran en estas tierras.

Omar Carrasco.jpg Omar Carrasco dijo a UNO: "A muchos refugiados les perdimos el rastro". Archivo UNO

“Hemos tenido siempre buena relación, pero estamos desconectados en los últimos tiempos. Son muy reservados. Sabemos que muchos regresaron porque no pudieron adaptarse”, comentó Carrasco a Diario UNO.

Por su parte, Mariano Winograd, que vive en Buenos Aires y es referente principal de la campaña que logró traer al país a 65 familias, explicó que la adaptación fue un desafío para la mayoría. “No han podido habituarse a nuestro desorden económico e institucional. Venían de un país donde, hasta que llegó la guerra, todo estaba resuelto. Algunos jóvenes se enamoraron y construyeron su vida acá, pero fueron los menos”, señaló.

“La mayoría no se adaptó a la inflación, los robos y las inestabilidades que no vivían en su país”, agregó Winograd. “Les perdimos el rastro. Intenté ayudar porque en Europa no los recibían, y armamos un plan de refugio para sirios en Argentina, pero lo que vino después no fue fácil”.

En Mendoza, especialmente en Maipú y San Rafael, se asentaron algunas familias, al igual que en Córdoba y Buenos Aires. “Pero ellos añoraban su tierra, incluso con guerra. La mayoría volvió”, concluyó.

Winograd también reflexionó sobre el panorama futuro: “Celebramos la caída del dictador que gobernaba el país desde hace décadas, pero tenemos dudas sobre cómo se consolidará el futuro. Otros países que derrotaron dictaduras terminaron en el caos”.

Un conflicto de vieja data

El conflicto en Siria, que derivó en una guerra civil de años, ha dejado incontables muertos. Las principales causas han sido diferencias políticas y religiosas, enfrentando al gobierno sirio y a un grupo de "rebeldes" compuesto por diversos sectores opositores al presidente Bashar Al Assad.

Argentina fue el único país de Sudamérica que recibió refugiados sirios tras el estallido del conflicto. Ahora, después de 50 años de dominio ininterrumpido, el régimen de la familia Assad colapsó en días. Un ataque insurgente coordinado desde el noroeste desató avances que culminaron con la caída de Damasco y la huida del presidente Bashar Assad a un destino desconocido.