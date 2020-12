Reapareció Sanz y dijo que Cristina se quiere "limpiar" a la Corte

“Dijeron que volvía mejores y volvieron peores”, sintetizó Sanz y acusó al oficialismo de “agregar la venganza y la revancha al ímpetu de impunidad que siempre tuvieron”. Es que, según el referente de la UCR, el kirchnerismo busca atacar las instituciones.

“Además volvieron con una contrarreforma constitucional. La reforma del 94 trajo institutos para atenuar el excesivo presidencialismo. Durante la década anterior del kirchnerismo, hubo una contrarreforma solapada donde, a través de los DNU, en lugar de atenuarlo lo exacerbaron. Resulta que este año estamos ante una nueva contrarreforma en la cual sí se ha atenuado el presidencialismo, pero por vía de devaluación, de deslucimiento de la figura presidencial. Pero esto no lo hizo una convención, sino que lo hizo una vicepresidenta, con su impronta, su ímpetu y con la complicidad del presidente”, explicó.

También agregó que se debe romper el mito de que “el peronismo es bueno gobernado”. “Eso no es verdad. No es verdad que sean buenos en la gestión. Son muy malos”, denunció y aseguró que la gestión de ocho años de Cristina Kirchner a cargo del Ejecutivo nacional dejó a Argentina en peores condiciones que como lo recibió de su marido Néstor Kirchner.

“Ahora, este año, los índices son muy malos y no hay que echarle la culpa a la pandemia y la cuarentena. Es verdad que algún grado de importancia tiene, pero hay problemas que escapan a esto”, detalló.

Sobre la tensa relación que existe entre la vicepresidenta y los integrantes de la Corte Suprema, Sanz dijo que “tienen toda la intensión de ir en contra, pero no creo que puedan lograrlo” ya que el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios en el Congreso para hacer algún tipo de acción en contra de los magistrados. Sin embargo, indicó que está "seguro que Cristina se quiere limpiar a la Corte".

Interna de Juntos por el Cambio

Como miembro fundador de la coalición que unió a la UCR con Cambiemos, Sanz sorprendió con algunas declaraciones al asegurar que "no existe un líder de la oposición en este momento" y, de esta forma, desplazar a un ya desdibujado ex presidente Mauricio Macri de la arena política.

"Hay un liderazgo colectivo. En una época de transición, no me preocupa que no haya un liderazgo personal, pero hacia adelante tendrá que aparecer una figura", dijo pero se negó a dar nombres de los posibles dirigentes que puedan llegar a encabezar las futuras listas.

Aún sin nombrar a futuros candidatos, Sanz bregó porque la UCR trabaje para ocupar un puesto de relevancia y lanzó una contundente declaración: "Siempre me va a gustar que lidere un radical pero el radicalismo no tiene un solo nombre sino que varios. Pero también depende de los propios dirigentes, los liderazgos no se regalan, se construyen. Mis amigos correligionarios también deberán poner las barbas en remojo y construir liderazgo".

Pero esta no fue la único pase de factura que hizo el dirigente a los actuales cabecillas de la UCR sino que también les reclamó "construir ideología dentro de la colación".