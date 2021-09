Reapareció Florencia Kirchner con un contundente posteo

En el documento, la vicepresidenta propone a Juan Manzur como Jefe de Gabinete en reemplazo de Santiago Cafiero, califica al vocero presidencial Juan Pablo Biondi de "operador" y cuestiona la política económica de Martín Guzmán, aunque aclara que nunca pidió su renuncia y que espera reunirse pronto con él.

Florencia Kirchner, que desde fines de agosto no hacía publicaciones en Instagram, posteó una historia con hipervínculo a la carta de su madre, con un simple y contundente título: "Clarísima".

florencia kirchner mensaje a cristina.jpg El posteo de Florencia Kirchner para su madre, Cristina Kirchner

El perfil de Instagram de la hija de la vicepresidenta y hermana de Máximo Kirchner está plagado de referencias a la literatura y al cine. En uno de los pocos posteos familiares, Florencia posteó una foto con su padre Néstor: "¿Por que siempre tan chiquita? Se fue en mi limbo, no crecida-queriendo crecer, y la infancia me ubica, nos vimos mas ahi. Algunos dias pierdo mi edad, me viajo al sueno, y esta bien. Lo relaciono con eso que escribio Simone Weil 'Arraigarse en la ausencia de lugar/Desarraigarse social y vegetativamente/Exiliarse de toda patria terrestre'. No todo acontecimiento ocurre entre los cuerpos que todavia se mueven".

florencia kirchner 1.jpg Florencia se metió en el "barro" entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Para el 10 de mayo, Florencia dedicó otro sentido posteo a su papá: "Siempre aparezco de negro. Hoy aparezco de cisnes. Dicen que la nariz me la regaló mi padre, aunque me gusta pensar que es obra mía, de las épocas en las que toda me movía dentro de mi madre".

En marzo, pero en una historia de Instagram, la menor de los Kirchner hizo referencia a la causa de dólar futuro en la que se investigaba a Cristina, replicando los dichos de su madre: "Que se despierten los argentinos, el Poder Judicial incide todos los días en las vidas de los argentinos, en las mujeres que masacran en femicidios espantosos cuando ustedes como jueves y fiscales se quedan sentados como si no pasara nada y no hacen nada".