Quiénes son y qué proponen los alfiles mendocinos de Milei que se alistan para llegar al Congreso

El arrastre que el liberal candidato a presidente le generó a esa lista mendocina, logrando el respaldo del 43,55% de los votos, hace que ahora los 3 estén pensando en los proyectos que podrían llevar al Congreso, algo que antes del 13 de agosto sonaba sólo a ilusión.

Correa Llano Balter Mechi Llano Lourdes Arrieta.jpg Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Carlos Balter y Lourdes Arrieta, tras el histórico triunfo de Javier Milei en las PASO del 13 de agosto en Mendoza.

Si eso ocurriera, el más beneficiado de ese arrastre sería el tradicional y pospuesto Partido Demócrata.

En el ejercicio de hacer memoria hay que recordar que el sector más conservador de ese partido rompió su sociedad con Cambia Mendoza en el 2020 "para competir con candidatos propios", pero luego en las elecciones legislativas del año siguiente se alió con la Coalición Cívica, el MendoExit, y el incipiente Partido Libertario -que no tenía ni personería jurídica- en el frente que llamaron Vamos Mendocinos.

En esos comicios 2021 en los que impulsó a Gustavo Gutiérrez como candidato a diputado nacional, sólo logró el 3,87% de los votos, algo así como unos 38.000 sufragios. Es decir, incluso con esa sociedad obtuvo menos del 10% de los votos con los que se ungió en las PASO del 13 de agosto.

Los números del PD muestran a las claras que si no fuese por el inusitado impulso de Milei, el sello de calle Sarmiento 665 no podría estar fantaseando con tener dos bancas propias, las de Mercedes Llano y Facundo Correa Llano en la Cámara de Diputados. Algo que no ocurre desde el 2015, cuando Roberto Pradines dejó el Congreso de la Nación.

Facundo correa llano Mechi Llano.jpg Los demócratas Facundo Correa Llano y Mercedes Llano asombrados de los números que recibían mientras se iban escrutando las mesas de las PASO, en donde Javier Milei se impuso con el 43,55% de los votos.

Mercedes Llano, la demócrata que disiente con privatizar el Conicet

Entre las listas con la que compitió Vamos Mendocinos en las elecciones legislativas del 2021 y las de la Libertad Avanza de estas PASO de agosto había un solo elemento en común: en ambas estaba Mercedes Llano como candidata. Ella es hija de Gabriel Llano, uno de los históricos dirigentes del PD mendocino, que también fue diputado nacional hace 23 años.

En aquellos comicios de hace 2 años, la legisladora del PD aspiró a ser senadora nacional, pero ese proyecto terminó frustrado. Ahora, tras los números que dejaron las urnas, y aún cuando la lista de Javier Milei no repitiera el histórico batacazo y cayera algunos puntos, algo que pocos creen que puede suceder, Llano tiene asegurada su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Poco tiempo después de que recalase en la Legislatura como la única diputada del PD, Mercedes Llano no titubeó en marcar sus diferencias con sus socios radicales, y cuando finalmente el PD se fue de Cambia Mendoza, se convirtió en una de las voces más férreas de la oposición. Entre los varios reveses que dio desde su banca se opuso a la reforma de la Constitución que pretendía concretar Rodolfo Suarez, y acusó al Gobierno de estar obsesionado con eso para "consolidar su sistema caudillista".

Ahora, pese a estar subida a la ola mileísta, también se desmarcó del aspirante a la presidencia cuando defendió el aporte científico del Conicet, del que ella como licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública fue becaria durante 3 años, y que el libertario quiere privatizar.

Javier Milei con Mercedes Llano.jpg Mercedes Llano escoltó a Javier Milei en la última visita que hizo el líder libertario a Mendoza, el sábado anterior a dar un batacazo en las urnas.

"En el único punto en el que no está de acuerdo nuestro partido es en lo de la venta de órganos (NdR: Milei dijo estar a favor de la venta de órganos y lo calificó como un mercado más). En cuanto a la reglamentación de la tenencia de armas, hemos dicho ya que la reforma sólo busca cumplir con la ley, que esté todo en regla. No es que la Argentina va a ser el 'Far West'", aclaró Llano en el programa Séptimo Día, en julio pasado.

En defensa de su postura de avalar la venta de órganos, el mismo Milei argumentó que la opción de vender un órgano debería ser una decisión de cada uno. “¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión. Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a disponer de mi cuerpo?”.

Sin embargo ese mismo principio liberal no aplica cuando se habla de la ley de aborto legal, seguro y gratuito que rige en nuestro país desde enero del 2021. En pos de la defensa del derecho a la vida, tanto Mercedes Llano, como su coequiper Facundo Correa Llano ya adelantaron que de llegar al Congreso buscarán derogarla.

El empresario inmobiliario que debutaría con su primer cargo en el Congreso

Facundo Correa Llano fue hasta diciembre del año pasado uno de los asesores que tenía Mercedes Llano en la Legislatura y pese a la coincidencia de apellidos, apenas se presenta se encarga de aclarar que a ellos no los une ningún parentezco.

"Es clave aclararlo porque abogamos con terminar con la casta política y uno de los vicios es el nepotismo, con eso también queremos terminar" apuntó el militante demócrata que hasta ahora nunca había sido candidato y podría debutar con una banca en el Congreso.

El candidato de Milei, es contador público y desarrollador inmobiliario con una empresa constructora que lidera desde hace años. Su apellido además resuena porque es hermano del juez Luis Correa Llano.

Facundo Correa Llano-Javier Milei.jpg Facundo Correa Llano lideró el proceso de fiscalización de la Libertad Avanza y coordinó cada visita de Javier Milei a Mendoza.

Desde que el PD decidió sumarse al frente de la Libertad Avanza, Facundo Correa Llano se convirtió en los ojos de Milei en Mendoza. Él encabezó todo un movimiento para convocar fiscales en puntos clave del Gran Mendoza, aceitó los respaldos políticos y coordinó cada visita que hizo el líder libertario a la provincia.

Con la mira puesta en la banca que muy probablemente consiga luego de las elecciones de octubre próximo, Correa Llano adelantó que pretende legislar para disminuir la pobreza y la desnutrición infantil. Además, como ex jugador de rugby, también tiene apuntados algunas ideas para que el deporte sea ese foco de contención social que saque a los chicos de la calle.

La joven locutora que encontró su espacio político en el liberalismo

La joven locutora Lourdes Arrieta tenía sólo 25 años cuando tuvo su primer acercamiento a la política. Fue cuando aceptó manejar las redes sociales de una concejala de Guaymallén en el 2018. Sin embargo, esta joven que nació en San Juan pero vivió toda su vida en Mendoza, encontró en el incipiente Partido Libertario, ese espacio en el que militar.

Pero el meteórico ascenso de los liberales, atribuible sólo a la figura de Javier Milei y las pasiones que despierta, hizo que Arrieta sólo militara 3 años y se topara con una candidatura a diputada nacional, con enormes chances de poner su nombre en una de las 5 bancas que renueva la provincia.

lourdes arrieta 55.jpg Lourdes Arrieta, se posiciona como una seria candidata a poner su nombre en una de las 5 bancas que renueva Mendoza en la Cámara de Diputados.

Aunque esa no fue su primera candidatura. Previamente integró la lista de aspirantes al Concejo Deliberante de La Unión Mendocina en Las Heras. Pero esa lista que encabezó Diego Martínez Palau, perdió en la interna y ella que estaba segunda en la boleta original, quedó en cuarto lugar en la nueva lista de Martín Bustos, que busca competir por la intendencia de esa comuna.

"Me tuvieron en cuenta porque venía participando de muchas reuniones y hacíamos mucha tarea de campaña. Y cuando se barajaron posibles precandidatos a diputado nacional, fui la segunda más votada después de Cecilia Soler, que es otra joven libertaria y que no podía ir por una cuestión de edad. Mis propios compañeros me eligieron para que pudiese aceptar el cargo". explicó.

Si desembarcase en el Congreso, Arrieta con sus jóvenes 30 años, vendría a reeditar la novedad que generó en la política mendocina Anabel Fernández Sagasti allá por el 2011, cuando con la bendición de Cristina Kirchner irrumpió en la Cámara de Diputados. Al igual que pasó con Sagasti, que desembarcó en el Congreso con sólo 27 años y sin haber tenido cargos previamente, Arrieta concentrará todas las miradas de quienes están ansiosos por saber qué aportará desde su lugar de legisladora por Mendoza.

"Me interesa mucho que las personas puedan acceder a un trabajo, y que se legisle en ese sentido. También el incentivo para que los jóvenes puedan seguir estudiando: el sistema de vouchers del que venimos hablando, por ejemplo. Con educación gratuita, pero en manos del ciudadano. También campañas de difusión, de conocimiento, para que los jóvenes se acerquen más a las ciencias y a las artes", puntualizó en diálogo con Diario Uno.

Tras el apabullante resultado de las PASO, y ante la requisitoria de conocer alguno de sus proyectos en el Séptimo Día, apuntó que le quita el sueño que se derogue la ley de alquileres, y que de tener su banca lo propondría. Aunque es cierto que esa discutida ley podría ser derogada antes de que termine la actual gestión, ya que oposición y oficialismo acordaron tratar esos cambios en la próxima sesión de Diputados prevista para este miércoles 23 de agosto.