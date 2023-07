De todas maneras, según dijo el propio intendente en radio Nihuil, ya se está analizando qué hacer con quienes ya fueron sancionados y tienen una fotomulta vigente.

daniel orozco janina ortiz martin bustos.jpg Daniel Orozco anunció la eliminación de las fotomultas durante el acto de presentación del nuevo Plan de Seguridad para la Municipalidad de Las Heras.

¿Tengo que pagar la fotomulta de Las Heras?

El anuncio de Daniel Orozco dejó a los multados con una gran duda: ¿pago o no pago? Si bien el intendente no dijo "no las paguen", si adelantó al hacer pública la noticia que una vez que entre el proyecto en el Concejo Deliberante, serán los concejales en comisión los que definan qué hacer con quienes ya tienen fotomultas en curso.

Orozco pretende que rija una especie de novación, es decir que se cambie una obligación por otra y que, en lugar de tener que pagar con dinero la fotomulta, se cumpla con una contraprestación.

Esa contraprestación podría ser un servicio a la comunidad como brindar una charla sobre seguridad vial o colaborar con el orden en la salida de una escuela.

"Estamos revisando el anteproyecto con la empresa que brinda el servicio y el departamento de legales del Municipio", dijo Orozco.

Sobre la nueva función de las cámaras, además de prometer que se instalarán más, el intendente agregó que "la idea es notificar a los que cometen infracciones e imponerle un llamado de atención".