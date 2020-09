Productores mendocinos en pie de guerra con San Luis

"La situación es grave, desde que comenzó la cuarentena no nos dejan entrar y exigen requisitos inalcanzables para un productor, porque nos piden ingresar con un PCR, hacer una cuarentena de 7 días y volver a hacernos otros análisis de PCR. Igualmente eso es una formalidad, porque hay gente que cumplió con lo que pide e igualmente nunca los habilitaron a entrar", se quejó Nicolás Pérez, un productor agropecuario y veterinario mendocino que con el cierre de San Luis no sólo no puede entrar a su campo, sino que tampoco puede ejercer su profesión como hacía atendiendo animales de campos vecinos.

Todo este tiempo sin poder trabajar en sus propiedades sólo les ha dejado pérdidas a estos 150 productores locales que por algunos vecinos puntanos se enteran de que se les están muriendo sus animales de sed, afectados por incendios rurales o que incluso fueron víctima de la delincuencia que viendo que sus viviendas estaban deshabitadas, ingresaron y arrasaron con todo lo que tenían a mano.

"Esta situación no es sólo con los productores, San Luis también trata de la misma manera a los transportistas, por lo que hay un agotamiento de varias actividades por este cierre que es incomprensible. Por eso este martes 29 se van a cortar todas las rutas de ingreso a la provincia, no es algo que nos parezca agradable, pero necesitamos recuperar nuestras propiedades y nuestros ingresos", amplió Pérez.

Animales muertos en San Luis.jpg Los productores ganaderos y agropecuarios mendocinos que están impedidos de entrar a sus campos y fincas de San Luis, denuncian que se les están muriendo los animales.

"Para nosotros el cuidado sanitario es clave"

"No es que los productores no pueden pasar sino que solicitamos que se ajusten a los protocolos sanitarios. Las medidas que pedimos son que hagan la cuarentena en un hotel o que puedan entrar con un PCR y hacer cuarentena corta en el establecimiento y después se le hace un segundo hisopado. Con ese segundo hisopado pueden salir al resto de la provincia. Para nosotros el cuidado sanitario es clave", argumentó en Te digo lo que pienso de Radio Nihuil, Dante Brogliere, coordinador ministerio de producción de San Luis

Según el funcionario puntano desde el 10 de septiembre han ingresado más de 100 productores, pero remarcó que en la vecina provincia no hay excepciones y apeló a recordar que el mismo gobernador Alberto Rodríguez Saá permanece aislado por contacto estrecho con un custodio que dio positivo de Covid-19.

Coninagro pidió la intervención de Suarez

"Es difícil creer que a nivel nacional en todos estos meses no se hayan podido unificar los criterios de sanidad preventivos pero sin perjudicar la producción. Pasa que muchos productores no pueden acceder a sus fincas y sus campos en el centro del país. Creemos que hay una responsabilidad nacional y provincial, en donde los funcionarios de esas jurisdicciones, por el bien de la población, puedan establecer reglas de juegos claras, perfectamente se puede combinar el cuidado de la salud y la faz productiva", remarcó Carlos Ianizzotto, presidente de Coninagro, e integrante de la Mesa de Enlace.

El referente de la producción le envió una nota al gobernador Rodolfo Suarez, resaltando la preocupación que genera la situación de los productores ganaderos mendocinos.

"Hemos recibido manifestaciones de productores ganaderos de nuestra provincia quienes desde hace tiempo, por injustificadas cuestiones sanitarias, se encuentran impedidos de ingresar en campos de su propiedad en la vecina provincia de San Luis. Esta situación ha traído aparejada innumerables perjuicios relacionados al desarrollo de su propia actividad agropecuaria, poniendo en verdadero riesgo no solo su producción sino también todas las fuentes de trabajo vinculadas a su desarrollo. Es menester recordar que estos inconvenientes no se condicen con la normativa nacional, la cual siempre consideró a la actividad agropecuaria dentro de las actividades esenciales, resalta la nota.

En la carta, Ianizzotto le pide a Suarez que intervenga para "garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad productiva, solicitamos se realicen todos los actos pertinentes para asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades ganaderas y de cosecha sin descuidar la salud y seguridad de nuestros cosechadores, productores y sociedad en general".