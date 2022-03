Principio de acuerdo en la paritaria entre el Gobierno y ATE, que bajará la propuesta a las bases  

También se contempló uno de los pedidos particulares que había apuntado el secretario general Roberto Macho: que se ponderara el trabajo extra que los empleados de la Salud realizaron y siguen realizando en tiempos de pandemia. Tras varias idas y vueltas, la administración aceptó crear un ítem especial para los trabajadores del régimen 15 que pasará a denominarse “función especial”. Según su puesto, cobrarán subas de entre el 20% y 50% antes de septiembre.

Macho y Segura.jpg Roberto Macho y el subsecretario de Trabajo Carlos Segura.

Además se mantiene el pago de una suma fija, tal como se había puesto sobre la mesa a mediados de febrero, pero esta vez propusieron que sea de $86.400 en doce veces que comenzarán a abonarse a partir de marzo: es decir, 7.200 pesos por mes.

De esta manera, percibirán un 12% en marzo, 4% en abril y junio; agregándose un 5% en los salarios de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Esas sumas no serán acumulativas, un detalle que había trascendido en las últimas jornadas.

Cambio de régimen para 300 empleados

"Se ha hecho una conquista histórica para los licenciados en enfermería", anunció Macho en un comunicado oficial para la prensa. "El Gobierno provincial ha tenido que presentar dos resoluciones para el cambio que les estábamos pidiendo. Ahora, a partir de marzo tienen que estar en el régimen 27. Es para 300 empleados que vamos a ir incorporando de manera progresiva.

"Tardaron mucho en reconocerlos como corresponde, pero pudimos sacarlo aunque el Gobierno no quería. Compañeros, esto es un cañazo", celebró Adriana Iranzo, otra de las representantes de ATE, minutos después de que hubiera terminado el largo encuentro. "La verdad hemos hecho esta conquista a base de la lucha y hemos hecho un reconocimiento de los compañeros mal llamado no profesionales", agregó el secretario general.

ATE 070322.jpg La contrapropuesta del Gobierno implica adelantar los aumentos y crear un ítem especial para trabajadores de la salud.

A partir de este martes habrá simulaciones nominales en las que se van a calcular esos salarios, además de comparárselos con los que hubiesen tenido antes de la modificación que fue aceptada por el Ministerio de Trabajo. En un principio, ATE anunció que había una camada de 52 empleados y otra de 250 que deberían esperar para poder ser reasignados.

Negociación maratónica

A primera mañana, ATE rechazó la propuesta inicial con la que el Gobierno llegó a la paritaria de este lunes. El ofrecimiento del 43% (contemplando adicionales) y de blanquear una parte del monto ofrecido de forma no remunerativa –siempre atada al presentismo- no convenció a la cúpula del sindicato, que rápidamente decidió no bajarla a consideración de los afiliados.

Las horas fueron pasando y el cuarto intermedio que iba a finalizar cerca del mediodía trajo una nueva discusión que se extendió hasta pasadas las 17. Esas demoras terminaron trabando a todos los demás encuentros planteados para este arranque de semana. Trabajadores de la Administración Central, SUTE y ATSA (citados inicialmente al mediodía y a la siesta) tuvieron que aplazar sus careos.

Quedan otras discusiones importantes, como la que se sostendrá el Gobierno con AMPROS en las próximas horas. La titular de esa agrupación, Adriana Iturbe, ya anunció que pedirán el 40% de aumento, $115.600 en pagos mensuales y al menos una instancia de revisión de esos números, atentos a la inercia inflacionaria que trae el país.