Pero, además, señaló que desde el Gobierno Nacional no hubo ninguna comunicación oficial para solicitar que se cumpla esta tarea.

De todas maneras, aclaró que se pueden realizar denuncias relacionadas con los consumidores.

precios congelados supermercados2.jpg

Una explicación similar dieron en Las Heras. Argumentaron que no hay ninguna disposición que los lleve a ellos a tener que realizar este control de precios. No obstante, la gente que detecte incumplimientos a la resolución de Precios Congelados. puede denunciar a través del área de Defensa del Consumidor del municipio, que ya funciona por medio del sistema de expediente digital.

En cuanto a Godoy Cruz, Tadeo García Salazar sostuvo que se trata de un anuncio netamente electoral de imposible cumplimiento por parte de las provincias y los municipios. "Si no hay plan económico y no controlan la emisión monetaria, una medida de este tipo es la nada misma", dijo.

Un motivo similar esgrimió Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén.

"Reiteradamente hemos visto fracasar todos los controles de precios, desde hace más de 50 años. Desde el municipio no vamos a ser cómplices de una medida que nunca funcionó y cuyo objetivo es ilusorio y fugaz. Es volver a mentirle a la población. Si pretendemos controlar la inflación con un remanido control de precios, donde salen algunos funcionarios a sacarse fotos aparentando preocupación y no se atacan las causas profundas de la inflación, sería mentir. Y no vamos a avalar esas mentiras"

Por su parte, desde la comuna lujanina aseguraron que no es un área que le pertenezca al municipio y que no tomarán ninguna decisión que no indique el Gobierno de la Provincia.

Control "positivo"

Solo dos municipios del Gran Mendoza que gestionan intendentes peronistas van a realizar el control de precios congelados: Maipú y Lavalle.

Desde Maipú respondieron que están estudiando la forma de mostrar qué comercios cumplen con la iniciativa de precios, darle visibilidad a esos comercios. pero, sostuvieron que están viendo algunos aspectos vinculados con lo legal para poner en marcha este mecanismo.

En cambio, en Lavalle el control será tradicional y lo harán los inspectores municipales.