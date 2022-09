Por el feriado nacional, el CEC advirtió que los empleados que trabajen deben cobrar el día doble

En el sector privado, el secretario general del Centro de Empleados Comercio de Mendoza (CEC), Fernando Ligorria, aseguró que "los empleados de Comercio de Mendoza no están obligados a concurrir a sus lugares de trabajo y si así lo hacen, el cobro del día será doble por el alcance del feriado nacional decretado".

Gonzalo Navarro, responsable de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación, advirtió que "a los trabajadores públicos y privados los asisten todos los derechos que corresponden por trabajar un feriado nacional".

Pago doble por el feriado nacional

En medio de la gravedad del atentado a Cristina Kirchner, la discusión que se viene rondará en base a si a quienes trabajaron en Mendoza en un feriado nacional se les debe o no pagar el día doble, como lo dispone el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.

"En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual", establece esa normativa nacional.

"El decreto habla de que es un feriado nacional pero no aclara que es sin actividad, por lo cual como la Ley de Contrato lo establece, los empleados de comercio tienen la potestad de ir o no ir", explicó Ligorria, según su interpretación.

"Si (el empleado) no va, no tiene que ser sancionado, y si va, tiene que recibir el pago doble como día feriado", advirtió en diálogo con Canal 7.

fernando ligorria centro empleados de comercio2.jpg Fernando Ligorria, secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Mendoza.

En el mismo programa también fue consultado por la situación el abogado mendocino Pablo Teixidor, quien consideró que "en Mendoza no es feriado, no se paga doble y se pierde el presentismo si no se asiste".

"Estamos en desacuerdo", dijo Ligorria anticipando el conflicto que se viene. "Tiene los alcances de un feriado nacional. Es un decreto nacional, independientemente de lo que se decida en la Provincia porque una norma nacional tiene vigencia por sobre una provincial.

La mayoría de los trabajadores quiere asistir a los puestos de trabajo y nosotros vamos a hacer respetar la norma. Le vamos a exigir a la Secretaría de Trabajo para que nos acompañe en las inspecciones y si alguien no lo cobró, lo reclamaremos", dijo.

Refrendando esta postura, Gonzalo Navarro, responsable de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación, advirtió en diálogo con Diario UNO que "al ser feriado nacional, los trabajadores tienen todos los derechos que corresponden".

En tanto que respecto del alcance del feriado nacional y la posibilidad de Mendoza de adherirse o no al mismo, recordó el artículo 46 de la Constitución Provincial que establece que "serán demás feriados en la Provincia los determinados por ley del Congreso, o por el Ejecutivo de la Nación y los que decrete el Poder Ejecutivo de aquella".

El ataque a Cristina Kirchner

En el undécimo día consecutivo de la vigilia frente al domicilio de la Vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta, un individuo, identificado por la Policía Federal como Fernando André Sabag Montiel, de 35 años y nacionalidad brasileña, intentó gatillar un arma que no llegó a disparar a centímetros de la cabeza de Fernández de Kirchner y fue detenido a los pocos minutos tras la intervención de los custodios de la expresidenta.

La pistola utilizada en el ataque fue hallada a metros de lugar y retenida para pericias, y el intento de atentado quedó captado en imágenes tomadas por la Televisión Pública en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria, mientras el agresor fue detenido por la Policía Federal.