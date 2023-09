Por dichos sobre Malvinas, Guillermo Carmona acusó a Milei de querer violar la Constitución

Por eso, más los demás conceptos expresados en el interior de la charla con el medio británico, es que el secretario de Malvinas, Carmona, le dedicó todo un encendido hilo en "X" (Twitter).

"La ignorancia es doble. Por un lado, Mondino ignora que el régimen constitucional argentino reconoce a los habitantes de Malvinas el respeto de sus intereses y de su modo de vida, en tanto habitantes del territorio nacional argentino. De esta manera, el país da cumplimiento estricto a la resolución 2.065 de la AGNU (Asamblea General de Naciones Unidas) y a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Sus derechos civiles, sociales, económicos y culturales son garantizados por Argentina en tanto habitan nuestro territorio", apuntó el ex candidato a gobernador.

Hasta ese momento, sólo señaló lo que parecería una redundancia por parte de la referente libertaria, pero inmediatamente el mendocino también arremetió en tono mucho más crítico: "Lo que resulta inadmisible es la pretendida autodeterminación, que implicaría poner bajo la decisión de los isleños el carácter argentino de esos territorios. Nuestra política de estado y la posición de la comunidad internacional son claras al respecto en contra de tal pretensión", aportó.

Lo que señaló Carmona es que las intenciones o ganas de los isleños en torno a la soberanía territorial no deberían ser, de acuerdo a la mirada a la que adscriben tanto la Nación como otro conjunto de países, el elemento decisor de la controversia. Precisamente, esa postura de los habitantes es lo que el Reino Unido ha utilizado en distintas oportunidades como argumento para no concretar acuerdos con Argentina sobre este tema.

Carmona prometió acercarle una Constitución a Milei

El mendocino también recordó que el país quiso sentarse a negociar desde una nueva perspectiva hace no mucho tiempo: el pasado 2 de marzo. Aquel día, en medio de una reunión del G20, el canciller Santiago Cafiero instó a negociar en torno a una nueva agenda.

Carmona calificó a esa agenda en su hilo de Twitter como un instrumento que llevaba a las partes "una temática concreta, que contempla el diálogo".

Para sumar más leña al fuego, el hombre perteneciente al espacio justicialista "La Corriente" anunció que enviaría al despacho de Javier Milei una copia de la Constitución, probablemente en tono sarcástico. A ese "presente", dijo, le sumaría resoluciones de la ONU sobre Malvinas, dando a entender que, o bien el libertario no las tendría en cuenta o no las conocería.

"Tal vez su lectura le permita comprender las aberraciones en las que incurre junto a sus colaboradores cuando habla de las islas", apuntó. Renglones después, señaló que esperaba que la predilección por Margaret Thatcher no le nublara la mirada en torno a este tópico al ganador de las PASO.

El hilo tiene cerca de 400 republicaciones, pero por el momento no ha generado respuestas desde el espacio de La Libertad Avanza. Al menos, no de sus referentes principales. La propia Mondino no salió a contestarle, ni tampoco lo hicieron los candidatos centrales de cara a las elecciones del 22 de octubre. Esos comicios, precisamente, enfrentarán al "León" contra los aspirantes del peronismo: el ministro de Economía, Sergio Massa, y el amigo y dirigente cercano a Carmona Agustín Rossi, jefe del Gabinete de ministros.

Qué dijo Diana Mondino sobre Malvinas

The Daily Telegraph es uno de los diarios con más historia del planeta. A 30 años de cumplir los dos siglos de existencia, en las últimas horas se tomó el trabajo de consultar cómo piensa una de las "consejeras económicas top del candidato argentino Javier Milei".

¿Qué dijo esa mujer "de consulta" en el interior de la entrevista? Que la Argentina debe volverse un "país normal" y reducir su inflación si quiere una mejor relación con los isleños.

"El concepto de que alguien puede imponerle a otro qué debe hacerse o qué debería hacerse es muy feudal e ingenuo", acotó Mondino. "Ahora estamos en el peor de los escenarios, porque ni Gran Bretaña ni la Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos que hay allí".

Y acerca de las regulaciones para la industria de la pesca, concretamente dijo: "¿Ni siquiera tenemos eso (en relación a las regulaciones) para nuestros propios recursos, pero los imponemos a alguien más? Vamos...", marcó.

