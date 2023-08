La iniciativa prevé que El Baqueano, que se encuentra aguas abajo del aprovechamiento hidroeléctrico Agua del Toro y aguas arriba de Los Reyunos y El Tigre, permitirá adicionar al sistema de embalses del río Diamante un incremento de capacidad de unos 40 hm3, es decir un 15% aproximadamente.

"No afectará el volumen anual del derrame del río Diamante, ni su hidrología fuera del área de influencia, en tanto no consume agua y no se modifica el curso actual del río, por estar limitado su impacto entre las presas (existentes) que lo circunscriben, sin modificar externamente parámetros hidrológicos del río”, dicen los fundamentos de la norma.