Pilotos anunciaron un paro para el 19 de julio que complicará el cierre de las vacaciones

La medida de fuerza llegará justo en los últimos días de las vacaciones de invierno en Mendoza. Hay afiliados de APLA en Aerolíneas Argentinas, Andes y American Jet. Mientras que, Flybondi y Jetsmart tienen su propio gremio.

La medida fue ratificada este lunes luego de una reunión con autoridades de Aerolíneas Argentinas, donde, según distintas fuentes, no fue posible un acuerdo, dado que los pilotos argumentaron que se trata de “un paro nacional” y no contra una empresa en particular.