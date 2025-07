Javier Milei convocó a la Mesa de Enlace y las retenciones calientan el clima

Por su parte Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), adelantó que la conversación con el mandatario incluirá "todos los temas que preocupan al sector" del Campo. El más urgente: la vigencia de los derechos de exportación (retenciones), que el Gobierno mantuvo para los granos más importantes, a pesar de haber prorrogado la baja para trigo y cebada.

"Es todo un gesto que nos reciba", dijo Pino, reconocido por su cercanía con el oficialismo. No obstante, advirtió que el malestar es creciente entre los productores. Desde otras entidades del agro aseguran que el Ejecutivo no está cumpliendo lo prometido y que "el bolsillo del productor no aguanta más".

La ventana de reducción temporal de retenciones venció el pasado 30 de junio. Solo trigo y cebada conservaron una baja tributaria. La soja y el maíz, en cambio, continúan pagando el arancel pleno, una medida que, según el campo, dificulta la rentabilidad en un contexto de precios deprimidos y dólar atrasado.

La Mesa de Enlace y sus preocupaciones, como el futuro del INTA

Las entidades también plantearán sus inquietudes sobre el futuro del INTA, los cambios proyectados en el sistema de barreras sanitarias en la Patagonia y la necesidad de reducir la presión fiscal sobre el agro.

soja.jpg Retenciones, INTA y barreras, algunos de los temas que están en agenda.

El presidente de CRA Carlos Castagnani adelantó que se abordarán "infinidad de temas", con énfasis en "infraestructura" y “conectividad”, ya que señaló que la infraestructura del país, especialmente las rutas, se encuentra "en estado preocupante".

A pesar de que "la idea del gobierno es no digamos construir obra pública", Castagnani mencionó que recientemente se les informó sobre "un plan de importante para de rutas nacionales", y buscarán "ratificar eso y empezar a ver esas obras no tan necesarias".

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), su presidente Ignacio Kovarsky lanzó duras críticas días atrás: “Este Gobierno todavía no cumplió nada. Exportar es cada vez más difícil y las retenciones son un robo, con cualquier gobierno”.

Fuentes: A24.com, Agencia Noticias Argentinas, Radio Splendid y Archivo Diario UNO