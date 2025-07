Tres privados se anotaron para explotar el hospital de Luján de Cuyo y hay expectativa de que haya más ofertas

Anuncios hospital de Luján de Cuyo.jpg Natalio Mema, Alfredo Cornejo y Esteban Allasino cuando se hizo el llamado a licitación.

Se postergó la apertura de sobres para el Hospital de Luján de Cuyo

El viernes se conoció la decisión del Ministerio de Salud de aplazar la apertura de los sobres por las ofertas para terminar el Hospital de Luján de Cuyo, que se iba a hacer este martes 15 de julio.

En el Gobierno aclararon que fue por el pedido de dos de los oferentes. Primero transmitieron la inquietud de manera informal y luego lo plasmaron oficialmente.

El motivo de la prórroga se basó en la necesidad de presentar un proyecto completo para el área de gases medicinales. Una cuestión técnica que exige el pliego y además implica un gran desembolso de dinero para quienes buscan desembarcar con la medicina privada en Luján de Cuyo.

"La documentación que exige esta parte del proyecto es muy compleja y técnica y por eso se resolvió posponer dos semanas la apertura de los sobres", marcaron desde Salud.

El privado que acceda a la concesión deberá encarar una inversión de 6.400 millones de pesos.

Cuáles son las etapas para la finalización del hospital de Luján de Cuyo

El proyecto contempla un plazo de 18 meses para terminar las tres etapas de obra que aún restan en el edificio ubicado en un terreno donado por la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Para garantizar la equidad en la atención y el cumplimiento de los estándares, se creará una Unidad Técnica de Control que supervisará el funcionamiento del hospital de manera continua durante todo el año. El monitoreo se explica por el sistema de gestión público-privado con el que se viene a innovar para poner en marcha el nosocomio.

En el Gobierno de Cornejo recalcan que es la primera experiencia en el país.

Si bien subrayaron que garantizar la salud pública es una competencia del Estado, este modelo vendría a satisfacer la demanda de la población sin cobertura, como aquellos que puedan elegir asistirse en cercanías a su domicilio.

El proyecto entusiasma a los vecinos de Luján de Cuyo, quienes esperan la obra hace 11 años. El ex gobernador Francisco Pérez fue el que anunció la construcción del hospital y con el correr de los años se hicieron algunas etapas pero nunca terminó de concretarse para prestar servicios en su totalidad. A la actualidad no está en funcionamiento y sus instalaciones se utilizan para algunos programas de salud, pero no ofrece los servicios de un centro asistencial.