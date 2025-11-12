Pichetto va contra Shein y Temu: busca que se les aplique un arancel del 30% a las importaciones

Miguel Angel Pichetto.jpg El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

“El Gobierno argentino, que tanto mira y admira a Estados Unidos, debería observar que en julio Donald Trump impuso un arancel del 16% a todos los productos que ingresan al país por este tipo de plataformas”, comparó el dirigente peronista.

Según explicó, la iniciativa que presentará en la Cámara de Diputados establece un arancel del 30% sobre todas las mercaderías adquiridas en el extranjero mediante plataformas digitales y enviadas por correo privado, “sin excepciones”.

Pichetto mencionó además a Amazon, que “está instalándose en el país”, y advirtió que “todas estas plataformas buscan dominar el mercado a través del dumping, ofrecen productos de baja calidad y compiten de manera desleal con la industria local”.

p3-online shopping Plataformas como Shein y Temu, en la mira. CHEN YIHANG / PARA CHINA DAILY

“Hay que cuidar al empresario y a las pymes argentinas y ver cómo equilibramos el juego —agregó—, porque la modalidad de trabajo de los chinos genera costos muy inferiores: el producto llega en cuatro o cinco días, se sustituye mano de obra local y también se elude al comercio tradicional”.

De cara a la discusión legislativa, el diputado remarcó que el proyecto “fija un arancel del 30% para todas las mercaderías que ingresen al mercado nacional a través de un courier o correo privado, sin ningún tipo de exención, aunque por supuesto deberá debatirse con el resto de los diputados”.

Fuentes: Noticias Argentinas y Radio Rivadavia