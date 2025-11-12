Pichetto va contra Shein y Temu: busca que se les aplique un arancel del 30% a las importaciones

El presidente del bloque de diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, anunció que presentará un proyecto de ley para aplicar un arancel del 30% a las importaciones de productos que ingresen al país a través de plataformas digitales, como las chinas Shein y Temu, por considerar que “destruyen la producción nacional”.
El legislador advirtió que este tipo de plataformas (Shein y Temu) “se saltean en su cadena productiva al industrial y al comerciante argentinos”. “Van directamente al consumidor, pero destruyen toda la producción nacional y reemplazan la mano de obra argentina por la mano de obra china”, sostuvo en declaraciones al programa Esta mañana, que se emite por Radio Rivadavia.
Aranceles e importaciones
Pichetto señaló que el sector textil es uno de los más afectados por el ingreso masivo de productos adquiridos por plataformas internacionales que “llegan directamente al consumidor a través de correos privados o courier”.
“El Gobierno argentino, que tanto mira y admira a Estados Unidos, debería observar que en julio Donald Trump impuso un arancel del 16% a todos los productos que ingresan al país por este tipo de plataformas”, comparó el dirigente peronista.
Según explicó, la iniciativa que presentará en la Cámara de Diputados establece un arancel del 30% sobre todas las mercaderías adquiridas en el extranjero mediante plataformas digitales y enviadas por correo privado, “sin excepciones”.
Pichetto mencionó además a Amazon, que “está instalándose en el país”, y advirtió que “todas estas plataformas buscan dominar el mercado a través del dumping, ofrecen productos de baja calidad y compiten de manera desleal con la industria local”.
“Hay que cuidar al empresario y a las pymes argentinas y ver cómo equilibramos el juego —agregó—, porque la modalidad de trabajo de los chinos genera costos muy inferiores: el producto llega en cuatro o cinco días, se sustituye mano de obra local y también se elude al comercio tradicional”.
De cara a la discusión legislativa, el diputado remarcó que el proyecto “fija un arancel del 30% para todas las mercaderías que ingresen al mercado nacional a través de un courier o correo privado, sin ningún tipo de exención, aunque por supuesto deberá debatirse con el resto de los diputados”.
Fuentes: Noticias Argentinas y Radio Rivadavia