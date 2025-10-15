Inicio Política Peronismo
Peña, choripanes y bingo: el peronismo de Mendoza celebra el Día de la Lealtad a días de las elecciones

El Día de la Lealtad Peronista se conmemora el 17 de octubre. El peronismo local realizará un bingo este sábado en Guaymallén

Por UNO
Anabel Fernández Sagasti y Emir Félix, dos exponentes del peronismo en Mendoza.

Este próximo sábado 18 de octubre se realizará en Guaymallén un bingo, con choripanes y la actuación de bandas musicales para celebrar el Día de la Lealtad peronista. La actividad está encabezada por el peronismo en Mendoza a una semana de las elecciones legislativas y en un contexto político en el país, en el que el propio Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamó a votar al liberalismo de Javier Milei.

El kirchnerismo de la provincia difundió el evento, que se denomina: "Peña por la Lealtad” y que es promovido por el canal de streaming "El Bunker".

"El canal de streaming filo peronista mendocino El Búnker organiza un festejo masivo para el 80° aniversario del Día de la Lealtad. La “Peña por la Lealtad”, se realizará el sábado 18 de octubre a las 13 en el Club Pedro Molina, ubicado en Matienzo 2073 de Guaymallén, a metros del área fundacional de la ciudad de Mendoza", indica la convocatoria.

peronismo mendocino.jpg
Dirigentes del peronismo mendocino coincidirán en Guaymallén para celebrar el Día de la Lealtad Peronista.

Además, se especifica que el evento "contará con importantes bandas en vivo, bingo peronista, sorteos y sorpresas, en un clima festivo que busca recuperar el espíritu de unidad y alegría popular. Artistas de la talla de Nahuel Jofre (folklore), Jero Flores (tango) y Vid Urbana (Hip Hip), entre otros, participarán de un encuentro que promete grandes sorpresas".

La peña lleva como slogan "Nadie Afuera" y desde El Búnker, organizadores del encuentro, aseguran que será “un día para cantar, bailar encontrarse y celebrar la identidad peronista en comunidad”. Resaltan que la invitación a concurrir está abierta "A todos los compañeros y las compañeras que se sientan peronistas, militen activamente o no en alguna agrupación política", explicaron.

El peronismo busca poner límites a Milei

Después de haber ganado las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el peronismo mendocino se plantea como una opción y se presenta como una fuerza política que viene a poner límites al liberalismo de Javier Milei.

Los candidatos a diputados nacionales Emir Félix y Marisa Uceda se expresaron en reiteradas oportunidades en tal sentido.

En medio del respaldo de Estados Unidos a la política económica de Milei, el presidente Donald Trump advirtió que no apoyará a la Argentina si el resultado se inclina a favor del peronismo.

