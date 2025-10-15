Peña, choripanes y bingo: el peronismo de Mendoza celebra el Día de la Lealtad a días de las elecciones

Este próximo sábado 18 de octubre se realizará en Guaymallén un bingo, con choripanes y la actuación de bandas musicales para celebrar el Día de la Lealtad peronista. La actividad está encabezada por el peronismo en Mendoza a una semana de las elecciones legislativas y en un contexto político en el país, en el que el propio Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llamó a votar al liberalismo de Javier Milei.
El kirchnerismo de la provincia difundió el evento, que se denomina: "Peña por la Lealtad” y que es promovido por el canal de streaming "El Bunker".
"El canal de streaming filo peronista mendocino El Búnker organiza un festejo masivo para el 80° aniversario del Día de la Lealtad. La “Peña por la Lealtad”, se realizará el sábado 18 de octubre a las 13 en el Club Pedro Molina, ubicado en Matienzo 2073 de Guaymallén, a metros del área fundacional de la ciudad de Mendoza", indica la convocatoria.
Además, se especifica que el evento "contará con importantes bandas en vivo, bingo peronista, sorteos y sorpresas, en un clima festivo que busca recuperar el espíritu de unidad y alegría popular. Artistas de la talla de Nahuel Jofre (folklore), Jero Flores (tango) y Vid Urbana (Hip Hip), entre otros, participarán de un encuentro que promete grandes sorpresas".
La peña lleva como slogan "Nadie Afuera" y desde El Búnker, organizadores del encuentro, aseguran que será “un día para cantar, bailar encontrarse y celebrar la identidad peronista en comunidad”. Resaltan que la invitación a concurrir está abierta "A todos los compañeros y las compañeras que se sientan peronistas, militen activamente o no en alguna agrupación política", explicaron.
El peronismo busca poner límites a Milei
Después de haber ganado las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el peronismo mendocino se plantea como una opción y se presenta como una fuerza política que viene a poner límites al liberalismo de Javier Milei.
Los candidatos a diputados nacionales Emir Félix y Marisa Uceda se expresaron en reiteradas oportunidades en tal sentido.
En medio del respaldo de Estados Unidos a la política económica de Milei, el presidente Donald Trump advirtió que no apoyará a la Argentina si el resultado se inclina a favor del peronismo.