Peña, choripanes y bingo: el peronismo de Mendoza celebra el Día de la Lealtad a días de las elecciones

peronismo mendocino.jpg Dirigentes del peronismo mendocino coincidirán en Guaymallén para celebrar el Día de la Lealtad Peronista.

Además, se especifica que el evento "contará con importantes bandas en vivo, bingo peronista, sorteos y sorpresas, en un clima festivo que busca recuperar el espíritu de unidad y alegría popular. Artistas de la talla de Nahuel Jofre (folklore), Jero Flores (tango) y Vid Urbana (Hip Hip), entre otros, participarán de un encuentro que promete grandes sorpresas".

La peña lleva como slogan "Nadie Afuera" y desde El Búnker, organizadores del encuentro, aseguran que será “un día para cantar, bailar encontrarse y celebrar la identidad peronista en comunidad”. Resaltan que la invitación a concurrir está abierta "A todos los compañeros y las compañeras que se sientan peronistas, militen activamente o no en alguna agrupación política", explicaron.

El peronismo busca poner límites a Milei

Después de haber ganado las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el peronismo mendocino se plantea como una opción y se presenta como una fuerza política que viene a poner límites al liberalismo de Javier Milei.

Los candidatos a diputados nacionales Emir Félix y Marisa Uceda se expresaron en reiteradas oportunidades en tal sentido.

En medio del respaldo de Estados Unidos a la política económica de Milei, el presidente Donald Trump advirtió que no apoyará a la Argentina si el resultado se inclina a favor del peronismo.