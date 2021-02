La ex ministra de Seguridad apuntó a que pese a que está vigente el DNU que sacara el ex presidente Macri, "son pocos los jueces que la han puesto en marcha".

También se permitió elogiar la calidad institucional de Mendoza, y se sumó a la crítica que el oficialismo local le hizo a Fernández por no haber invitado a Suarez a la gira por Chile. "Parece que el Presidente busca favorecer sólo a aquellos que son de su partido y no se da cuenta que haciendo eso deja afuera no a un gobernador, deja afuera a un pueblo, como es el mendocino", afirmó.

"La vacuna se pone en los locales de La Cámpora"

La titular del PRO, que recibió a la prensa en la sede partidaria de Ciudad antes de reunirse con el gobernador Suarez, le apuntó también al proceso de vacunación que aplica el Gobierno nacional y se valió de una placa, realizada para la ocasión en la que se comparaba la cantidad de vacunas que aplicó Chile con las que se han colocado en la Argentina.

Bullrich y De Marchi.jpg

"Chile tiene 19 millones de habitantes y la Argentina 45.376.000 millones y fijensé que Chile tiene un millón de personas vacunadas y la Argentina 322.000. En Chile se vacunó al 52% y en la Argentina al 7% de la población. Esto es un tema de gestión, ¿por qué Chile va a poder vacunar más que en la Argentina? ¿Por qué tiene más personal de seguridad o de salud? No, es un tema de organización, pasa esto cuando la vacunación se pone en los locales de La Cámpora, en vez de ponerse en toda la infraestructura que tiene el país, hay cientos de centros de salud y vacunatorios en los que con una organización y una logística nosotros podríamos lograr esto", recalcó.

En la crítica al sistema de inmunización local, señaló que también debe haber "más equidad, que se logre vacunar más rápido, así nos sentiríamos mejor y nos recuperaríamos más rápido, si tuviésemos una posibilidad real de vacunar a la sociedad".

Elecciones y el poder de Alberto Fernández

Bullrich evitó hablar de candidaturas presidenciales y de proyectos personales en este año electoral, pero sí remarcó que la postura de su partido es que en este año "no se cambien las reglas del juego", señaló en virtud de las modificaciones que el Gobierno nacional estudia aplicar en las PASO y apuntó a que en el partido y en la coalición de Juntos por el Cambio están "en una construcción colectiva, de ahí no nos van a mover".

Tampoco ahorró críticas al Presidente y al poder que representa el kirchnerismo dentro del Gobierno nacional. "En el kirchnerismo Alberto ha tenido la oportunidad de ser distinto y en un año no lo ha demostrado. No sé si gobierna el kirchnerismo duro o Alberto Fernández se adapta a lo que le conviene, porque es lo que él cree que le da más poder, no lo veo distinto, no veo que haya marcado la diferencia", concluyó.