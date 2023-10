Patricia Bullrich reconoció la derrota y aseguró que no apoyará a Massa en el balotaje

Sin embargo matizó: "Tenemos una convicción profunda. Y se relaciona con los valores de la República, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la pelea por un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza. Quizá esos valores hoy han quedado dormidos, pero nosotros los vamos a despertar todos y cada uno de los días que vienen".

Bullrich frente al balotaje

Los resultados oficiales mostraron que quien salió primero en los comicios fue Sergio Massa (Unión por la Patria), que irá a un balotaje contra Javier Milei (La Libertad Avanza).

Eso hizo que se levantara alguna expectativa acerca de la actitud que tendrá Bullrich de cara a la segunda vuelta. En ese sentido, la dirigente subrayó: "Hemos tenido buenos y malos momentos, pero jamás vamos a dejar de ser lo que somos. Nunca vamos a ser cómplices del populismo en Argentina ni de las mafias que destruyeron este país. Desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca, como nadie de Juntos por el Cambio se va a rendir".

Y siguió: "El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a felicitar que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina (en referencia a Sergio Massa)".

"Por eso -cerró Bullrich- quiero decirles que siempre junto a todos los que somos parte de esta fuerza vamos a representar los valores de todos los que nos votaron alguna vez y que quizá en el corto plazo vuelvan. Nuestros valores no se venden ni se compran, nos los vamos a negociar".

