Patricia Bullrich en Mendoza: "Se retrocedió en la lucha contra el narcotráfico"

La presidenta del PRO recordó que durante su paso por la cartera de Seguridad, el objetivo principal fue la lucha contra el narcotráfico y ahora no lo es.

La dirigente opositora fue entrevistada en Radio Nihuil por Ricardo Montacuto y lo primero que dijo fue: "Se retrocedió en la lucha contra el narcotráfico".

No hay responsabilidad, creen que la lucha contra el microtráfico no tiene importancia. Sinceramente es una barbaridad que se haya retrocedido tanto en una materia tan importante

"Es muy preocupante -dijo Bullrich- sobre todo por la aparición de un precursor químico como el fentanilo, un opioide que produce muertes. Es una modalidad muy usada por los carteles mexicanos, sobre todo Sinaloa. Esta sustancia viene de China y en Argentina hasta ahora tenía una relación de no más de un kilo por año. Entonces hay que ver cómo entró"

bullrich sanz.jpg Cocaína envenenada: Patricia Bullrich opinó del tema en su paso por el Sur provincial.

Luego amplió el concepto: "Tres gramos de fentanilo son mortales mezclado con cualquier sustancia, no sólo la cocaína. Si se esparce es un peligro".

De inmediato Patricia Bullrich arremetió contra el Gobierno: "Esto tiene que ve con el control de ingreso de los precursores. El control es una base para que no continúe entrando. Nosotros teníamos una estrategia de control estricto que a este Gobierno se le ha ido de las manos".

"Esto es producto del abandono de la lucha contra el narcotráfico -añadió-, del abandono del control de los precursores... Hay que volver ya a una política estricta para que Argentina no se convierta en un narco Estado".

Tuvimos cuatro años de lucha contra el narcotráfico, el microtráfico y el narcomenudeo. Cuando arrancó este gobierno, consideraron que atacar al narcomenudeo era una pérdida de tiempo. Nosotros volteamos búnkeres, terminamos con intermediarios, con los que cocinan la droga. Este búnker de ahora fue denunciado hace 30 días y no hicieron nada. Es una barbaridad