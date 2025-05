El acto se realizará en una emblemática plaza de la Ciudad de Buenos Aires a las 18.

Para mucho se trata de un golpe político fuerte para Mauricio Macri en medio de las elecciones porteñas, bastión del PRO desde hace años.

Tras quedar afuera del balotaje presidencial el 22 de octubre de 2023, Bullrich y Macri rápidamente anunciaron el respaldo al candidato Javier Milei, quien se enfrentaría a Sergio Massa, el 19 de noviembre del mismo año.

Una de las preferidas de Javier Milei

Con su desembarco en el Gabinete, pese a su afiliación al PRO, Patricia Bullrich se transformó en una de las funcionarias preferidas de Milei, quien elogia “el orden de las calles” que ha conseguido en pocos meses.

Bullrich suena como posible candidata a senadora camino a las elecciones nacionales de octubre y su cambio de sello se da en pleno debate entre LLA y varios referentes del PRO para concretar un acuerdo conjunto en la provincia de Buenos Aires.

La última actividad que la ex PRO realizó pintada de amarillo fue su asistencia a la presentación del libro "No me rompas las pelotas" que realizó el diputado Damián Arabia, uno de los propios, en la Feria del Libro el pasado lunes.

"Lo vi crecer, comprometerse, dar cada paso con pasión y coraje. Orgullo infinito", sostuvo Bullrich a través de su cuenta de X.