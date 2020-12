Paritarias: sin propuesta de aumentos para el sector salud

“Frente a esta respuesta, referentes del gremio indicaron que desean mantener abierta la comunicación para discutir una serie de puntos e intentar arribar a un terreno en común, por lo que habrá una nueva reunión la semana próxima con AMPROS”, agregó el funcionario.

"Cero aumento"

Los dirigentes de AMPROS se mostraron molestos. María Isabel Del Pópolo, secretaria general, expresó: “Realmente no fue ninguna sorpresa. Ya veníamos pensando que no íbamos a obtener lo que pretendíamos, que era hablar del aumento salarial, ya que somos imprescindibles, porque con esta pandemia ha quedado demostrado que si no tenemos salud, no existe ninguna actividad económica que pueda llevarse adelante. Evidentemente el Ejecutivo repitió el mismo relato que hizo con el resto de los gremios, pero hay una serie de diferencias que hacen a los compromisos asumidos por los ministros anteriores, en relación a adicionales de actividad crítica y guardia pasiva, que desde 2007 no están reglamentados. Debido a la escasez de especialistas, ese monto es muy importante”.

Con relación a las licencias anuales reglamentarias debido al agotamiento psicofísico de los profesionales de la salud por la pandemia, AMPROS manifestó la necesidad que tienen de tomarse vacaciones. Entre muchos puntos y reclamos, la médica enumeró: “Exigimos un aumento salarial urgente ya que la inflación superará el 40% anual y la pérdida del poder adquisitivo es notable. El cumplimiento y aplicación de recurso humano crítico a los funcionarios del Régimen 27, la falta de reglamentación por parte del Ejecutivo a la guardia pasiva contemplada en la Ley 7.759, la no entrega de los cargos ganados por concurso y el incumplimiento correspondiente a la nómina presentada por el jurado de concurso. Además del incumplimiento de los pases de contratados y prestadores a planta interina y de mayores dedicaciones para aquellos que ya tienen cargo. Y el pedido de que se aplique todo lo discutido en Comisión Negociadora al régimen 27 incluyendo a la OSEP y a la Ley 7.759 con respecto al pase de los licenciados en Enfermería”.

Claudia Iturbe, secretaria adjunta, remarcó "el pedido de equiparación del pago de Impuesto a las Ganancias con los funcionarios políticos de la provincia, Legislatura y Poder Judicial ya que esto fue dado por ley provincial y provocó una verdadera injusticia e inequidad contra quienes están dándole batalla a la COVID-19. Los empleados públicos tributan sobre el cien por ciento de sus salarios, frente a los funcionarios políticos (gobernador, vicegobernador, ministros, subsecretarios, directores y legisladores provinciales), quienes mediante el dictado de decretos y leyes provinciales, se han colocado en una situación de privilegio. Esto generaría equidad sin ningún costo económico para la Provincia”.

Finalmente, Daniel Jiménez, secretario gremial, exigió que para el próximo encuentro “concurran funcionarios con poder de decisión para firmar acuerdos; vale decir con buena fe negocial”.

AMPROS y el Ejecutivo volverán a reunirse en Comisión Negociadora el próximo 10 a las 15 en el Auditorio Ángel Bustelo.