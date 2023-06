Para Mauricio Macri la propuesta de sumar a Juan Schiaretti "pone en crisis" a Juntos por el Cambio

►TE PUEDE INTERESAR: Participá de la encuesta: ¿a quién vas a votar para gobernador en las PASO del domingo 11?

Juntos por el Cambio: referentes definirán este lunes si suman Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, al espacio.jpg Juntos por el Cambio: referentes definirán este lunes si suman Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, al espacio (Foto: Telam/Política Argentina/A24).

Horas antes de emprender una visita a la provincia gobernada por Schiaretti, el exmandatario sugirió que la decisión de Larreta de "ampliar el espacio" podría estar relacionada con las malas proyecciones que obtiene en las encuestas como precandidato del PRO, de cara a la interna de JxC que disputará las primarias abiertas simultáneas y obligatorias del próximo 13 de agosto ante Patricia Bullrich.

“No se propone un cambio de las reglas de juego si uno es un dirigente que está tranquilo y seguro en el camino en el cual va”, graficó Macri.

Macri mantendrá hoy en Córdoba un encuentro con Luis Juez, candidato a gobernador de JxC para las elecciones provinciales que se realizarán el 25 de junio, y estimó que quienes apuntan a sumar a Schiaretti a JxC "no conocen" a los habitantes de la provincia mediterránea.

“Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses. No nos conocen porque me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: Somos el cambio o no somos nada”, expresó Macri, y apuntó que la idea de Larreta es una “falta de respeto” al electorado.

La iniciativa de Larreta y del gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, de sumar al mandatario cordobés generó fuerte rechazo del sector de JxC referenciado con Bullrich y también una dura crítica por parte de Juez, quien ayer se apersonó -pese a no estar invitado- en la reunión de la Mesa Nacional de JxC para hacer públicas sus discrepancias.

“Hay que animarse a romper el status quo. Todo esto que se habla suena a un amontonamiento que desperfila a JXC y a la vocación de renovación que tenemos que mantener. Este es un conflicto que se resuelve con una reunión entre Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich). Sobre todo si quieren hacerse modificaciones a las reglas de juego que tenemos en JxC", remarcó.