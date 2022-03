Para Matías Stevanato, "la mujer debe seguir estando en el centro de la escena de Vendimia"

La Reina del futuro

Al igual que su par santarrosina Flor Destéfanis, el maipucino opinó -en radio Nihuil- que el rol de la Reina de la Vendimia debe ser rediscutido "pero entre todos, porque las decisiones unilaterales afectan el patrimonio cultural".

Eso de "decisiones unilaterales" tuvo un destinatario al que no nombró: Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, por su decisión de eliminar la elección de la soberana vendimial en ese departamento.

Entre el peronista y el radical libraron, durante los últimos meses, una feroz batalla mediática y política después de Stevanato pusiera toda la infraestructura maipucina para que Guaymallén eligiera soberana departamental, algo que ese departamento había abolido por decisión del Concejo Deliberante y el Ejecutivo comunal.

Enfatizó Stevanato el valor popular de los festejos vendimiales, muchos de los cuales fueron multitudinarios este verano. En algunos distritos de Maipú, explicó, hubo hasta 3.000 espectadores, y a la fiesta departamental acudieron 18.000 personas.

Acciones solidarias, como difundir los hábitos de la lectura, visitas a merenderos y actividades de índole social son, según Stevanato, algunas de las propuestas que la Reina Nacional de la Vendimia debería, a futuro, comenzar a ejecutar para distinguir el rol social.

- ¿Otros intendentes harán lo mismo que Guaymallén?

- No sé. Yo, en la Vendimia, vi a todos acompañando a las reinas y buscando votos. Es la hora de tender puentes, la gente está cansada de la grieta.