Para Hebe Casado sacaron de contexto a la dirigente libertaria que habló del mercado de órganos

Para Hebe Casado se hizo "amarillismo" con las declaraciones de Mondino

La vicegobernadora electa de Mendoza reprodujo en X (ex Twitter) la nota publicada por La Nación y se quejó del título "Diana Mondino defendió la creación de un mercado de órganos y propuso modificar la ley Justina".

Casado dijo al respecto: "Título amarillista sacado de contexto".

Las declaraciones polémicas

La diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mondino, consideró que "el mercado de órganos es algo fantástico aunque la gente crea que la van a cortar en pedacitos", y volvió a pronunciarse en favor de "recortar subsidios al transporte interurbano de todo el país".

"El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", señaló Mondino en declaraciones a Radio La Red.

Después, en línea con lo expresado por Hebe Casado, dijo en sus redes: "No tergiversen mis palabras para infundir miedo. ¿Queremos continuar con tanta decadencia o cambiamos hacia un modelo de libertad? Sólo con mentiras pueden proteger sus privilegios. Viven a costa de nuestros impuestos. El único miedo que deberíamos tener es seguir con Massa".

Mondino aclaró que se pronunció en favor de la continuidad de la denominada Ley Justina que regula las donaciones de órganos en Argentina, en las que todas las personas mayores de 18 años son donantes al menos que expresen su voluntad en contrario.

Se trata de la norma 27.447, sancionada en julio de 2018 y que está inspirada en el caso de Justina Lo Cane, una niña de 12 años que falleció a la espera de un corazón.

"Hay una tergiversación notable con este tema. La Ley Justina también es fantástica y hay que aplicarla", sostuvo Mondino, que también asesora a Milei en temas internacionales.

Respecto del mercado de órganos, la dirigente libertaria le dijo a Luis Novaresio en La Nación + que "es algo radicalmente distinto a la venta. Se trata de una transacción que no implica necesariamente un cobro".

Qué es el mercado de órganos? Vos necesitás un riñón y no hay nadie de tu círculo íntimo que sea compatible con vos o que te lo pueda o quiera donar. Pero a lo mejor hay alguien en la otra punta que es compatible con otro, que te lo da. Hay un señor que se ha ganado el Premio Nobel por esto, que es Alvin Roth

El economista estadounidense Alvin Roth fue galardonado en 2012 con el Premio Nobel de Economía por realizar una investigación sobre donaciones e intercambios de riñones.

La Unión Europea (UE) vetó en 2018 de manera tajante que el modelo de Roth comience a implementarse a propuesta de la Organización Nacional de Trasplante de España, al definir este mecanismo como habilitante del "tráfico de órganos humanos".

Sin embargo, Mondino aseguró que este modelo es algo que "salva vidas y organiza", y defendió su aplicación en Argentina.

"El papá de Justina vio que el sistema no iba a permitir que su nena recibiera un corazón. El papá de esta nena inició todo el trámite", afirmó Mondino, sin aclarar que esa norma amplía las posibilidades para la donación, pero sin crear un mercado.

Hace unos días, en el marco del debate presidencial previo a las elecciones generales del 22 de octubre, Milei ya se había referido al tema: "No proponemos la venta de órganos. Lo que decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción", afirmó Milei.

En realidad, con esta afirmación, Milei le respondía a Patricia Bullrich, quien segundos antes había dicho que el libertario proponía la venta de órganos, "uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal", en base a declaraciones del candidato de La Libertad Avanza, que tiempo atrás había definido la venta de órganos como "un mercado más".

Enseguida se pronunció el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), organismo autárquico dependiente del Ministerio de Salud, que impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina, junto a los 24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante.

En referencia a las declaraciones de Milei, el Incucai señaló en un comunicado que el candidato demuestra "un total desconocimiento del funcionamiento del sistema de donación y trasplante".

"Para poder donar órganos, el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital, y la muerte debe ser certificada bajo criterios neurológicos. Solo así puede mantenerse el cuerpo artificialmente desde el momento del fallecimiento hasta que se produce la extracción de los órganos para que sean viables para el trasplante", explicaron.

Agregaron que una muerte de estas características se produce en aproximadamente 4 de cada 1.000 casos y precisaron que "dar a entender que toda persona fallecida puede ser donante implica un desconocimiento total de las características más básicas del funcionamiento de todo sistema de donación de órganos, y no solo el argentino".

Massa también se pronunció

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, advirtió este miércoles que "la vida no tiene precio", al cuestionar las últimas declaraciones de la diputada electa de La Libertad Avanza (LLA) Diana Mondino.

"Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", expresó Massa desde sus redes sociales.