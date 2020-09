Para Daer es un absurdo lo que dijo Duhalde

"Estamos atravesando algo inédito para nuestras generaciones en Argentina y en el mundo", remarcó Daer en declaraciones radiales.

El sindicalista subrayó que "Argentina tiene un sistema de salud inédito en la región, de una gran cobertura, y un desarrollo tecnológico del sector farmacéutico muy importante".

"Es un espacio donde va a ser muy grande el desarrollo", consideró. Además, sobre los dichos de Eduardo Duhalde, expresó: "No quiero entrar a analizar el absurdo. Le diría al ex Presidente que tenga responsabilidad. Alberto Fernández no está grogui".

Respecto al accionar del Gobierno, manifestó: "Cuando tenemos que explicar lo que hacemos o decimos es porque está mal hecho".

También cuestionó duramente a al gobierno anterior pero sostuvo que "no hay que hablar de oposición": "Hay que hablar de macrismo para ser más explícito. Se equivocan en el momento histórico que nos toca vivir".

"Han armado células para perseguir y para espiar", señaló, en tanto que agregó: "Cuesta entender cuando se habla tanto de República y se vulneran las cuestiones de la República".

otros de los que habló de Duhalde fue el ex ministro del Interior Federico Storani, quien "defendió" de alguna manera al presidente Alberto Fernández al descartar que "esté groggy", como consideró el ex mandatario Eduardo Duhalde, aunque señaló que el Gobierno está "desorientado" y con "un altísimo nivel de improvisación".

"Si la gestión sigue por la vía en que está, con un altísimo nivel de improvisación y sin aprovechar oportunidades, está claro que vamos a ir a una situación mucho más difícil y vulnerable. Pero no está groggy ni mucho menos ante la posibilidad de un golpe de Estado", sostuvo el dirigente radical, en alusión a las declaraciones de Duhalde.

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, el también ex diputado nacional analizó los primeros nueve meses de gestión del Frente de Todos y señaló que "es un Gobierno que está desorientado y con falta de iniciativa y desandando aquellas cosas que había insinuado en la buena dirección".

"En el discurso en la Asamblea Legislativa, (Alberto Fernández) generó expectativas y otra cosa es la situación actual, ha quebrantado la confianza por la propia acción del Gobierno", afirmó.