Pablo Quirno ratificó sanciones por Malvinas ante el embajador británico

Pablo Quirno reafirmó sanciones contra empresas que exploten recursos en Malvinas sin autorización.

En ese sentido, la diplomacia acudió al mecanismo de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) para dirimir el diferendo legal. El diplomático británico escuchó las palabras desde una de las mesas principales y se retiró del lugar una vez finalizada la alocución del representante argentino.

Arbitraje internacional y acciones legales por la soberanía de Malvinas

Durante su discurso, el canciller repasó las acciones administrativas y judiciales impuestas por el Estado contra firmas que prestan servicios o efectúan estudios en el área disputada. Mencionó la aplicación de penalidades y los procesos penales en curso destinados a frenar cualquier tipo de exploración no permitida en la zona marítima circundante.

El jefe de la diplomacia argentina argumentó que acudir a los tribunales internacionales constituye una vía pacífica y legítima para resolver la controversia. En esa línea, sostuvo que la fiabilidad de los Estados se demuestra mediante el cumplimiento de los procedimientos internacionales de solución de controversias y el respeto estricto de las normas vigentes.

Asimismo, la representación nacional advirtió que el respeto a los derechos territoriales en el Atlántico Sur es una política institucional permanente. Los vínculos comerciales y la cooperación bilateral en áreas como energía o infraestructura con otros gobiernos estarán influenciados por la postura que adopte cada nación frente al reclamo argentino.

Repercusiones regionales y el escenario electoral tras la ratificación sobre Malvinas

Además del eje centrado en la causa por las islas Malvinas, la exposición incluyó referencias al contexto político de América del Sur y a las recientes elecciones en la región. Quirno se refirió al desempeño electoral en Brasil y a la evolución de los procesos políticos en las naciones vecinas, destacando las coincidencias de criterio con sectores aliados del continente.

El encuentro convocado por el CARI reunió a más de cuatrocientos asistentes, entre ellos miembros del cuerpo diplomático acreditado, autoridades del Poder Ejecutivo, legisladores y dirigentes empresariales. La presencia de jefes de misión de diversos países sirvió de marco para exponer la postura oficial sobre la política exterior y los reclamos territoriales.

Por su parte, las autoridades del think tank repasaron las actividades académicas realizadas en el último período y destacaron el valor del diálogo técnico para el análisis de los escenarios globales. La jornada concluyó con la entrega de distinciones a personalidades del ámbito de las relaciones internacionales y el derecho internacional.