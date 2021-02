Oyarbide afirmó que Macri quiso "comprarlo con dinero"

"Me pidió que me inhiba en una causa, que yo tuve la causa de las escuchas telefónicas ilegales, donde él utilizó en aquel momento, siendo jefe de Gobierno, la Secretaría de Inteligencia del Estado, con Stiusso a la cabeza", indicó Oyarbide en declaraciones radiales.

Al respecto, relató: "Después, ya siendo Presidente no había nadie que se interpusiera en su camino, de manera que tenía todos los aparatos del Estado para llevar adelante su obra extraordinaria".

Al ser consultado sobre si el ofrecimiento de parte del ex jefe de Estado había sido de dinero, Oyarbide contestó: "Por supuesto, pero yo no me inhibí y le dije que yo no cotizaba en bolsa".

"Pero él no vino (a realizar el ofrecimiento), vinieron enviados especiales y no del Palacio Vaticano justamente", afirmó el ex magistrado federal.