Otorgan suba salarial del 25% en las Fuerzas Armadas para quienes tengan titulación universitaria

La normativa, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, lleva las firmas de los ministros de las carteras involucradas en la gestión presupuestaria y de seguridad del Estado. De acuerdo con el texto oficial, la medida alcanza de forma directa a los distintos rangos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina que se desempeñan en todo el país.

214 Aniversario del Ejército Argentino (4).jpeg El sueldo básico de los haberes mensuales del personal militar en actividad tendrá un incremento de 25%.

El impacto del aumento en las Fuerzas Armadas

"Resulta indispensable reconocer el esfuerzo que realiza el personal de las Fuerzas Armadas y promover en el ámbito institucional la conciencia de que mediante la formación académica se logra no solamente un enriquecimiento cultural propio, sino que también se alcanza el mejoramiento profesional del personal militar, circunstancia que amerita ser debidamente recompensada e incentivada, atento a la incidencia favorable que tiene en la prestación del servicio", detalla del decreto.

Por otro lado la resolución conjunta 3/2026 establece la creación de un suplemento particular denominado "Por Responsabilidad Jerárquica", el cual representa un reconocimiento a las funciones de conducción dentro de las estructuras militares. Este porcentaje del 25% se aplicará sobre el sueldo básico de los haberes mensuales del personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, modificando positivamente la escala salarial vigente hasta el mes pasado.

El documento publicado en el Boletín Oficial de la Nación argumenta la necesidad de mantener una proporcionalidad en los ingresos de los uniformados. El suplemento se calcula tomando como referencia el haber mensual de cada grado, lo que significa que el impacto nominal será progresivo según la jerarquía del efectivo castrense que lo reciba en su respectivo escalafón.

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Detalles de la resolución para las Fuerzas Armadas

Con respecto a los fundamentos del decreto que beneficia a las Fuerzas Armadas, el texto oficial señala: “Resulta necesario fijar una escala de haberes que reconozca la adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad”.

Los especialistas en presupuestos públicos destacan que este ajuste busca recomponer el poder adquisitivo de los sectores de la defensa pública, un reclamo que venía siendo evaluado por los equipos técnicos del Ministerio de Defensa. Con este nuevo esquema de haberes, las autoridades buscan estabilizar el bienestar económico de las familias que dependen directamente de las instituciones de seguridad del país.

Alcance y financiamiento del beneficio en las Fuerzas Armadas

El financiamiento de este incremento para las Fuerzas Armadas provendrá de las partidas presupuestarias asignadas originalmente a la jurisdicción del Ministerio de Defensa para el presente ejercicio fiscal. Desde el Palacio de Hacienda confirmaron que las reasignaciones correspondientes están garantizadas para asegurar la sustentabilidad económica del suplemento salarial sin alterar las metas fiscales de la administración central.

Este ajuste en las remuneraciones también tiene un impacto indirecto en el sector pasivo de los organismos militares, ya que las actualizaciones en los haberes del personal en actividad suelen trasladarse de forma proporcional a los retirados y pensionados del sector, de acuerdo con los regímenes de movilidad vigentes que rigen a la caja previsional.