El gobierno nacional dispuso un incremento salarial de hasta el 25%, que tenga título universitario o terciario para el personal militar de las Fuerzas Armadas. La medida se instrumentó a través de una resolución conjunta de los ministerios de Defensa y de Economía, con impacto directo en los haberes de junio.
Otorgan suba salarial del 25% en las Fuerzas Armadas para quienes tengan titulación universitaria
El incremento en las Fuerzas Armadas se instrumentó mediante un suplemento por responsabilidad jerárquica a partir de la titulación universitaria o terciaria
Se trata de "el suplemento por título, que lo percibirá la totalidad del personal, cualquiera sea su condición de ingreso, siempre que la titulación sea afín a las tareas desarrolladas en la Fuerza respectiva".
El propósito manifestado por el Poder Ejecutivo es garantizar una adecuada organización jerárquica en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de la defensa nacional en el territorio actual. Los cuadros técnicos administrativos ya trabajan en la liquidación de los haberes correspondientes para que los uniformados perciban el beneficio de manera efectiva con los sueldos del mes en curso, que se abonan en los primeros días del próximo mes.
La normativa, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, lleva las firmas de los ministros de las carteras involucradas en la gestión presupuestaria y de seguridad del Estado. De acuerdo con el texto oficial, la medida alcanza de forma directa a los distintos rangos del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina que se desempeñan en todo el país.
El impacto del aumento en las Fuerzas Armadas
"Resulta indispensable reconocer el esfuerzo que realiza el personal de las Fuerzas Armadas y promover en el ámbito institucional la conciencia de que mediante la formación académica se logra no solamente un enriquecimiento cultural propio, sino que también se alcanza el mejoramiento profesional del personal militar, circunstancia que amerita ser debidamente recompensada e incentivada, atento a la incidencia favorable que tiene en la prestación del servicio", detalla del decreto.
Por otro lado la resolución conjunta 3/2026 establece la creación de un suplemento particular denominado "Por Responsabilidad Jerárquica", el cual representa un reconocimiento a las funciones de conducción dentro de las estructuras militares. Este porcentaje del 25% se aplicará sobre el sueldo básico de los haberes mensuales del personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, modificando positivamente la escala salarial vigente hasta el mes pasado.
El documento publicado en el Boletín Oficial de la Nación argumenta la necesidad de mantener una proporcionalidad en los ingresos de los uniformados. El suplemento se calcula tomando como referencia el haber mensual de cada grado, lo que significa que el impacto nominal será progresivo según la jerarquía del efectivo castrense que lo reciba en su respectivo escalafón.
Detalles de la resolución para las Fuerzas Armadas
Con respecto a los fundamentos del decreto que beneficia a las Fuerzas Armadas, el texto oficial señala: “Resulta necesario fijar una escala de haberes que reconozca la adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad”.
Los especialistas en presupuestos públicos destacan que este ajuste busca recomponer el poder adquisitivo de los sectores de la defensa pública, un reclamo que venía siendo evaluado por los equipos técnicos del Ministerio de Defensa. Con este nuevo esquema de haberes, las autoridades buscan estabilizar el bienestar económico de las familias que dependen directamente de las instituciones de seguridad del país.
Alcance y financiamiento del beneficio en las Fuerzas Armadas
El financiamiento de este incremento para las Fuerzas Armadas provendrá de las partidas presupuestarias asignadas originalmente a la jurisdicción del Ministerio de Defensa para el presente ejercicio fiscal. Desde el Palacio de Hacienda confirmaron que las reasignaciones correspondientes están garantizadas para asegurar la sustentabilidad económica del suplemento salarial sin alterar las metas fiscales de la administración central.
Este ajuste en las remuneraciones también tiene un impacto indirecto en el sector pasivo de los organismos militares, ya que las actualizaciones en los haberes del personal en actividad suelen trasladarse de forma proporcional a los retirados y pensionados del sector, de acuerdo con los regímenes de movilidad vigentes que rigen a la caja previsional.