Ordenaron custodiar el Congreso durante la Marcha Federal con 1.100 efectivos de seguridad

Policia Federal Un fuerte operativo de Seguridad habrá en las inmediaciones del Congreso por la marcha de las universidades.

Gran despliegue en el Congreso

El Gobierno diseñó un gran operativo de seguridad con 1.100 efectivos de las fuerzas federales, a los que habrá que agregar uniformados de la Policía de la Ciudad para custodiar las calles por ser la fuerza de la jurisdicción.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, los encargados de custodiar el Congreso serán unos 700 policías federales, unos 280 miembros de Gendarmería Nacional, 90 de Prefectura Naval y unos 30 de la policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), por lo que totalizarían unos 1.100 uniformados.

Los efectivos se distribuirán por la zona de la Plaza del Congreso y los alrededores, al tiempo que habrá vallas en los accesos al Congreso Nacional, con integrantes de la Policía de la Ciudad para reforzar la zona.

Axel Kicillof se sumará a la marcha Federal

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumará a la Marcha Federal Universitaria convocada por agrupaciones políticas, estudiantiles y sindicales .

“Volvemos a las calles para decirle a Milei que la universidad pública es un orgullo de nuestro pueblo y no vamos a permitir que la sigan atacando. En defensa de la educación y la salud”, expresó Kicillof en redes en la previa de la movilización.