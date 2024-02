Omar De Marchi, sobre Milei y el Congreso: "Tiene una actitud espontánea y franca"

de marchi (chica).jpg El mendocino Omar De Marchi junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel; el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La defensa de Omar De Marchi

El mendocino, parte del gobierno nacional, fue entrevistado por Fabián Doman en A24 luego de que Milei volviera a enfrentar al Congreso con sus dichos. Sobre las reacciones del Presidente, De Marchi opinó que se trata de una "actitud espontánea" a la que no estamos acostumbrados como país.

"Estamos acostumbrados a una ficción en la que en público hay agresiones pero en lo privado hay una relación acomodaticia, producto de estas prácticas que el Presidente está dispuesto a superar", afirmó. Para Milei, "lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro".

Sobre esa relación tumultuosa entre los diputados y senadores y el jefe del Ejecutivo, el secretario entendió que "entramos en un proceso de relacionamiento distinto, trazado por la franqueza y la honestidad".

Así, cuando Milei "plantea que la Argentina necesita determinadas leyes para salir de la tremenda crisis, dice exactamente eso. No dice 'te ofrezco esta ley con tantos artículos para ver si aunque sea obtengo la mitad'".

El Congreso, "un nido de ratas"

El Congreso es un "nido de ratas". Esas fueron las palabras que el presidente Javier Milei utilizó el lunes para criticar al Parlamento tras la caída de la Ley Ómnibus, durante su visita a Corrientes.

Además, cuestionó a Ricardo López Murphy, a quien calificó como "un traidor de las ideas de la libertad" que "trabajaba para un socialdemócrata" y que "se disfraza de liberal y es una verdadera basura".

El diputado nacional contestó escuetamente por redes sociales: "Presidente Milei, por republicano respeto a su investidura me reservo la respuesta que de otro modo merecería. Además, mis muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria hablan por mí".

ley omnibus congreso.jpg La Ley Ómnibus fue rechazada en la Cámara de Diputados y volvió a foja cero a comisiones.

La Ley Ómnibus, para después de marzo

Además de esa relación entre el Congreso y el Presidente, De Marchi tiene como tarea la trazabilidad parlamentaria, el tratamiento de los DNU y proyectos que surgen desde el Ejecutivo y los pedidos de informe que salen del Legislativo.

Por su rol, pudo confirmar que como "no se han extendido las sesiones extraordinarias, esperamos al 1 de marzo, al inicio del ciclo ordinario del Congreso" para que se siga el tratamiento de la Ley Ómnibus.

"Por lo pronto, salvo que el Presidente decida otra cosa, no está previsto que se envíe un nuevo proyecto hasta esa fecha. Lo que hay concretamente es la vuelta a comisión del proyecto de la ley Bases con los más de 600 artículos originales", explicó.

En particular sobre esa iniciativa, De Marchi defendió su aprobación completa: "En el proyecto que mandó Milei nada sobra. La Argentina está en una situación terminal en serio, no es un discurso.

La Argentina necesita desregular, simplificar y crear condiciones laborales y tributarias para aquel que necesita invertir, para que se genere empleo. Y todo tiene que ver con todo y está contemplado en la ley".

Y les mandó un mensaje a los diputados nacionales, hasta hace poco excompañeros suyos en el Congreso: "Quienes tienen la responsabilidad de discutir si avanza la ley o no, tienen su sueldo depositado a fin de mes. Y es correcto, pero toman decisiones desde una posición de comodidad. No es lo mismo que no puedas pagar un alquiler o no puedas llegar a fin de mes que estar tranquilo, ponerse a desmenuzar el proyecto y decir 'esto lo discutiremos mañana, esto el mes que viene y esto posiblemente en junio'".

"Los argentinos tienen urgencias", cerró De Marchi.