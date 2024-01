Omar De Marchi, de la sobreexposición pública a este silencio de radio

Ese es un cargo político que demanda tejer redes de manera constante entre bastidores y con bajo perfil, algo no habitual en el lujanino, siempre comunicativo, expansivo, generador de aceitados lazos con la prensa y con cintura para manejar el on y el off.

Pero claro, el estilo del presidente Milei no ha sido del todo amigable con los periodistas y no va por ese sendero que cultiva el tres veces intendente de Luján de Cuyo. Uno de los ministros del libertario, Guillermo Ferraro, de Infraestructura, ya fue echado bajo el reproche de haber pasado datos sobre las reuniones de gabinete a algunos medios..