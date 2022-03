Omar De Marchi, contra Alberto: "Es el peor Gobierno desde el retorno de la democracia"

De Marchi y Cornejo Congreso de la Nación.jfif

Asimismo, en declaraciones al programa "Lado P", que conducen Eduardo Paladini y Elizabeth Peger por Radio Rivadavia, indicó que "nunca hubo plan de país con este Gobierno".

"Cuando no sabés a dónde vas, la incertidumbre es lo que termina mandando", agregó.

Omar De Marchi también habló sobre el acuerdo del Gobierno con el FMI

Con respecto al acuerdo con el FMI, De Marchi advirtió que "no vamos a acompañar ninguna suba de impuestos para que el Gobierno cumpla sus metas", y añadió: "Acompañar así tal cual está es contradecir a lo que nos comprometimos".

De todas maneras, señaló: "Vamos a hacer todo lo posible para que la Argentina no entre en default, pero no nos pueden arrastrar en un programa económico que no compartimos".

omar de marchi alberto fernandez.jpg

En referencia al acuerdo al que podrían llegar los miembros de la Cámara baja de Juntos por el Cambio a la hora de votar el acuerdo del Gobierno con el FMI, De Marchi consideró: "Somos muchos diputados con matices claros".

Fuente NA.