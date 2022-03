"Omar Félix me respalda en las decisiones que tomo en San Rafael como intendente interino"

Si bien aseguró que "la comuna está ordenada" y que hay un proyecto de gestión para seguir, le reconoce a Omar Félix (hermano de Emir) ser quien lo asesora en las decisiones políticas. Hay que decir que Campi trabajó durante las gestiones tanto de Omar como de Emir frente al municipio de San Rafael, en la secretaría de Empleo, Desarrollo Social y como secretario de Gobierno. Además, ha militado con ellos desde joven, es decir que los conoce y está más que acostumbrado a trabajar con ellos.

En ese sentido, Campi asegura que aunque la presencia de Emir es irreemplazable, cuenta con las herramientas que necesita para llevar adelante la comuna.

Omar Félix, el asesor

Según explicó el intendente interino, cuando le tocó asumir primero como presidente del Concejo Deliberante -cargo al que renunció Pedro Serra, el anterior titular de ese cargo, quien en mayo jurará como legislador provincial- se encontró con un "carro que ya estaba en marcha": con el presupuesto aprobado, las obras en ejecución y las cuentas ordenadas.

"Emir es así, es un hombre con una capacidad de trabajo que no tiene límites. Eso fue también lo que lo llevó a demorar en pedirse licencia por su salud, que le da cien por cien de su energía a la comuna", manifestó Campi.

La gestión, por tanto, no es el problema, ya que el plan de Gobierno de Félix se sigue a rajatabla.

Sin embargo, no hace falta decir que la gestión como intendente implica también tener que tomar decisiones políticas. De esas que solo quien tiene legitimidad electoral puede accionar. En ese sentido, quien respalda a Campi es el hermano mayor del intendente, porque políticamente, Omar y Emir son "los Félix", una misma entidad política.

"Yo he trabajado en las gestiones de Omar y de Emir como intendentes, y tengo una relación excelente con ambos. He participado de ambos gobiernos, y he militado con ellos desde chico", señaló el intendente interino.

También explicó que con él se desempeña Mariana Abraham, quien quedó a cargo de la presidencia del Concejo Deliberante, y que la oposición los apoyó en todo, teniendo en cuenta el difícil momento por el que están pasando en la comuna.

Quién es el intendente interino de San Rafael

Campi es profesor de Enseñanza Básica, recibido en la Escuela Superior "Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce". Como docente, trabajó en la Escuela Albergue de Ñacuñan, en Santa Rosa y en la de El Retamo, de La Paz.

En su carrera política fue coordinador y luego director interino de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Rafael, en el 2004 y 2005, coordinador de Educación en el 2006, director de Desarrollo Social en el 2007, director de la Oficina de Empleo, en el 2010, subsecretario de Desarrollo Humano en el 2011, secretario de Gobierno en el mismo año, y concejal desde el 1 de mayo de 2018, hasta la actualidad.