Ojo con Rodolfo Suarez

Y nos sorprendimos.

Hay que pedir perdón por el autobombo, pero la primera vez en que muchos lo vimos distinto fue en Séptimo Día, el programa que hacemos en Canal Siete; durante la entrevista que le realizamos algunas semanas atrás. Alguien dijo que Suarez "se refundó" aquella noche. Y la verdad es que es cierto: al otro día, la política mendocina habló de su actitud en esa charla: más desfachatado, medio gracioso, sin guion; casi por primera vez a sus anchas en un cara a cara que tuviese que ver con su paso por el Gobierno.

EDITORIAL de 7D

Hasta contó anécdotas, como aquella de cuando un canal de Buenos Aires quiso ponerle un helicóptero para llevarlo a hablar en vivo en contra de las restricciones por el Covid que imponía Alberto, o cuando se le cayeron las lágrimas por ver el acatamiento que hubo para un Día del Estudiante en que había pedido especialmente que los chicos no festejaran para no empeorar los contagios.

Me atrevo a decir que, al menos en esos tramos de sinceridad sin filtro, Suarez fue el político más "descasetteado" que haya visitado 7D en este año.

¿Qué pasó?

Se soltó cuando se dio cuenta de que no perdían. Eso pasó días atrás. Cuando se dio cuenta de que una parte de la tarea, al menos, estaba hecha. Llevó el barco hasta la orilla.

Y claro, no era para menos el nerviosismo: se jugaba mucho. Se jugaba ser el autodestructor de Cambia Mendoza, ni más ni menos. Se jugaba, si perdían la elección, ser la falla en el dispositivo político más exitoso -en términos electorales- de las últimas décadas en la provincia.

Él mismo lo dijo: “Si nos ganaban, era toda mía”.

Y venían de perder en las nacionales.

Cambia Mendoza-Elecciones 2023.jpg El festejo de la redención, el domingo 24. Nicolás Rios

Claro, no era gratuita la frase: Suarez venía de sufrir señalamientos; reproches internos, índices apuntándolo. Pero no sólo logró surfear esos reclamos, sino que también sobrepasó etapas en las que hasta los propios, en su contra, le cargaban las tintas al mismísimo Alfredo Cornejo sobre temas que no les gustaban de la gestión. Transformó todo ese proceso, más aquel que parecía estar alejándolo del poder -e incluso despolitizándolo- en algo diametralmente inverso: se transformó, por cómo queda posicionado, en uno de los dirigentes más importantes de cara a lo que viene.

Y si lo desea, con un plafón que le permitiría presentarse prácticamente al cargo que quiera.

O más aún, influir en las candidaturas a esos cargos.

Observemos:

Suarez se va a la Cámara de Senadores hasta el 2027.

Es el único gobernador de la última tanda de elecciones que logró revalidar y ganar en su provincia. Lo hizo luego de varias palizas al hilo que sufrieron oficialismos: derrotas como las de Rodríguez Saa en San Luis; Uñac en San Juan; del peronismo en Chubut; el Movimiento Popular Neuquino, que era impensado verlo derrotado; ¡Capitanich en Chaco!, otra caída inimaginable; Perotti en Santa Fe, etcétera. Todos ellos perdieron y Suarez ganó, aun cuando tenía a una gran coalición montada en su contra.

Le cantó las 40 a Petri, como se dijo.

Se va con menos deuda de la que, incluso, recibió del propio Cornejo -datos oficiales-.

Y tiene por delante 70 días más de gestión de esos cien que, prometió , serían fulgurantes. Es decir, de aquellos en los que probablemente sigan pasando cosas.

El gobernador se va victorioso.

Pero ojo, esto no es una mirada a su gestión, sino únicamente a esta transformación de su morfología política que ha tenido lugar por estas horas. Por supuesto que a su paso por el Gobierno le quedarán déficits: los bajos salarios públicos son uno, por ejemplo. Con la deuda de los porcentajes no otorgados a médicos y educadores en 2020 como buen botón de muestra.

Rodolfo Suarez-Alfredo Cornejo.jpg Suarez y Cornejo, tras la victoria con casi 40% de los votos.

Otro es la seguridad, uno de los puntos señalados a lo largo de sus cuatro años de paso por el Estado.

Otro es lo que pasó con la minería en aquellas primeras jornadas de gestión, cuando dio marcha atrás con la derogación de la 7.722. Para muchos puede ser el gesto de un gobernante que supo escuchar lo que le decía la ciudadanía. Para mí, lo he expresado con estas mismas palabras, fue otorgarle carácter de referéndum a una turba, a apretadores.

Otro será el no haber podido incidir en cambios sobre la Ley de Educación; como así también su fallido intento por reformar la Constitución provincial, entre otros.

Pero insisto: el gobernador se va victorioso.

Con muy buena imagen, como cuando asumió; y con un poder de persuasión que, si no está intacto, está al menos bastante parecido al que tuvo en aquellos primeros días, cuando era nuevo y, para muchos, desconocido.

No son demasiados los dirigentes que pueden decir lo mismo luego de cuatro años de desgaste al hombro.

Ojo con Suarez.

Se va, pero con mucha más espalda de la que pensábamos que tendría al despedirse.