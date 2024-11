Obispo Marcelo Colombo: "Era necesario ordenar la economía del país, pero con la gente adentro"

Marcelo Colombo 7D.jpg Marcelo Colombo durante una visita a Canal 7.

"El Estado Nacional ha dejado de acompañar a estas organizaciones intermedias y es preocupante"

La deuda de los represores condenados, según Marcelo Colombo

"Más allá de la atención religiosa que los represores condenados tienen en la cárcel y que no se les puede quitar, la sociedad exige que den pasos indispensables si realmente quieren ser perdonados"

"Nos preocupó la reinvindicación de lo actuado y que nunca hubiera un pedido de perdón ni un ofrecimiento generoso para dar a conocer archivos para que los familiares de los desaparecidos sepan qué sucedió con ellos", dijo Marcelo Colombo a Nihuil.

Marcelo Colombo en Mendoza por decisión del Papa Francisco

El obispo Marcelo Colombo se hizo cargo de la arquidiócesis de Mendoza hace poco más de 6 años por mandato del Papa Francisco, que en 2013 lo había designado obispo de La Rioja.

Acerca de Francisco, dijo creer que "en su corazón seguramante está el deseo de venir a Argentina" y valoró que en los últimos tiempos "tenga un compromiso muy fuerte con la paz en Oriente Medio y Ucrania. Creo que como él ya había dicho, estamos asistiendo a una Tercera Guerra Mundial por partes".

El Papa Francisco con Colombo. Marcelo Colombo con el Papa Francisco.

El propio jefe de la Iglesia Católica lo comisionó para venir a Mendoza. "Fue un gran desafío por el gran porte de la arquidiócesis de Mendoza. Estoy muy feliz y agradecido a Dios por esto".

Antes de ingresar al Seminario, Marcelo Colombo comenzó a estudiar Derecho, carrera que terminó cuando ya estaba consagrado a la vida religiosa, a la que se integró a los 21 años, tras haber hecho el Servicio Militar por entonces de carácter obligatorio.

"La vida eclesial es muy distinta, de obediencia, y siendo muy joven me tomé un tiempo para decidir dar ese paso. Era muy difícil elegir entre la Iglesia y la familia. Sí, tuve noviazgos; fueron breves, sobre todo en la época de la secundaria, pero nada que me comprometiera"

"Tenía vocación sacerdotal desde la adolescencia pero no me sentía maduro para dar ese paso tan importante, así que empecé a estudiar Derech, que me ha sido muy útil. En Orán, cuando fui obispo, el tema de la registración dominial de tierras me ocupó bastante y pude aplicar esos conocimientos", dijo el religioso en diálogo con la periodista Carina Scandura.

Orán le permitió vivir una "verdadera experiencia misionera" con una población "muy religiosa" y el "65% de los habitantes proveniente de pueblos originarios puros".

Yendo hacia atrás en el tiempo, Marcelo Colombo fue durante casi 30 años sacerdote en el conurbano bonaerense "con su realidad tan heterogénea como desafiante. Me formó para los desafíos posteriores".

Colombo se declara "muy feliz siendo sacerdote: acaso haya momentos de mucho cansancio por la gran cantidad de obligaciones hoy como obispo, pero el cariño de la gente es para mí la gran confirmación de la llamada a servir que sentí hace varios años".

Marcelo Colombo, En Primera Persona

. Es porteño, nacido en Capital Federal

. Fue ordenado sacerdote por monseñor Jorge Novak en diciembre de 1988 en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Quilmes

. En 1989 se recibió de abogado y procurador en la Universidad de Buenos Aires

. En 1994 obtuvo la licenciatura de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de los Jesuitas

. En 1995 se doctoró en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino, en Roma

. En 2009, el Papa Benedicto XVI lo designó obispo de Orán, Salta

. En 2013 fue obispo de La Rioja por decisión del Papa Francisco