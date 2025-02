Nieri y Cobos le pidieron explicaciones a Milei por la salida de Argentina de la OMS

OMS11.jpg Una ONG con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soberanía Sanitaria, enumeró 12 posibles consecuencias de la salida de Argentina de la OMS. Para esta organización, entre otras cosas, "dejaríamos de tener acceso al fondo rotatorio y estratégico que nos hace ahorrar millones en la compra de tecnologías e insumos sanitarios".

Radicales le piden a Milei que explique el argumento de la salida de Argentina de la OMS

Los radicales agregaron, además, que buscan saber si la decisión de retirar a la Argentina de la OMS está fundada o justificada "en un análisis médico y científico", o si, por el contrario, es "exclusivamente de naturaleza política".

En dicha sintonía también pidieron un informe elaborado por el Ministerio de Salud que contenga "un análisis e identificación de los perjuicios, responsabilidades y consecuencias que la decisión de retirar la participación de la República Argentina de la OMS puede provocar".

"Resulta particularmente preocupante que una decisión de esta magnitud solo pretenda justificarse mediante argumentos de tipo políticos, vinculado a supuestas ‘diferencias ideológicas’, propias y personales del Presidente", plantearon los legisladores.

El gobierno nacional quitó a Argentina de la OMS

El presidente Javier Milei decidió retirar la participación de Argentina en la Organización Mundial de la Salud (OMS) el miércoles pasado y encargó al ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, las acciones protocolares para concretar la medida.

Según explicó el vocero presidencial, el libertario tiene profundas diferencias con el organismo de las Naciones Unidas en el manejo de la pandemia del Covid-19: "Junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados”.

Manuel Adorni.jpg El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la decisión de Milei de salir de la OMS, basándose en supuestas "medidas izquierdistas" del organismo de Naciones Unidas.

"Las cuarentenas provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia mundial y, acorde al estatuto de Roma de 1998, el modelo de cuarentena podría catalogarse como un delito de lesa humanidad", explicó el comunicado y resaltó que "hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia", marcó el Gobierno.

Adorni destacó que actualmente la Argentina no recibe financiamiento por parte de la OMS para la gestión sanitaria. Por lo tanto, esta medida, "no representa una pérdida de fondos ni afecta la calidad de los servicios de salud. “Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, dijo el vocero de Javier Milei. "Ya lo dijo el presidente, las decisiones en Argentina las toman los argentinos”, concluyó.

Una fundación porteña criticó la medida y enumeró sus consecuencias

La Fundación Soberanía Sanitaria rubricó un documento que enumera 12 posibles consecuencias si Argentina finalmente sale de la OMS. Antes, explicaron que una decisión de este tipo, al tratarse de un pacto internacional incluido en la Constitución, necesita pasar por el Congreso.

Los posibles efectos de concretarse el éxodo de Argentina de la OMS, según Soberanía Sanitaria: