Lisandro Nieri.JPG

"Hubo mucha discusión a la hora de conformar esa comisión investigadora, y nosotros como bloque nos reuniremos durante la tarde de este martes para definir la postura que llevaremos a la reunión de esa comisión que está prevista para el 26 de abril", admitió Nieri en diálogo con Diario UNO.

Si bien ese bloque fijará esa postura hacia adentro, hay que recordar que en el momento de votar por si se confirmaba o no la comisión investigadora, los radicales mendocinos votaron por que fuese la Justicia quien lo investigara o se solicitara un pedido de informe, pero no avalaron la creación de esa comisión investigadora, y no faltó quien la tildó de un circo político.

Apenas se conoció la jugada, desde Unión por la Patria y Encuentro Federal salieron a denunciar un fraude, pero hay que decir que la estrategia a la que apelaron en La Libertad Avanza y el PRO, se ajusta a las normas de conformación de la comisión y además la estrategia se parece bastante a la que aplicó Cristina Kirchner en el Senado cuando se puso en juego la conformación del Consejo de la Magistratura.

Los libertarios jugaron a romper el bloque de la UCR y crearon la bancada a la que varios definieron como la Liga del Interior, en donde se alistaron seis diputados radicales pero afines a los libertarios, aquellos a los que alguna vez tildaron de diputados "pelucas".

Así sumaron los 14 diputados que necesitaban para empatar la cantidad que ya tenían los peronistas en conjunto con Encuentro Federal. Con ese empate de 14 diputados por bando, será clave definir quién presidirá esa comisión porque ese presidente es quien convoca a las reuniones de comisión y valida los quorum.

Quiénes son los diputados que investigarán a Javier Milei

Cámara de Diputados de la Nación - Ley Bases La oposición ganó la pulseada en el recinto de la Cámara de Diputados cuando logró el quorum para conformar la comisión investigadora para avanzar con la causa $Libra. Noticias Argentinas

Tras la discusión y luego de que Unión por la Patria negociara con la izquierda cediéndoles a una diputada, a ese sector le responden 6 diputados: Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Sabrina Selva, Itai Hagman y Carolina Gaillard. A ellos se suma Julia Strada que es la diputada cedida.

A ellos se sumarán Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, Danya Tavela y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre, Christian “Chipi” Castillo del FIT y, muy probablemente, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade de la Coalición Cívica.

En el bando oficialista estarán Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz y la diputada monobloquista Paula Omodeo (CREO), quien aceptó sumarse al interbloque de La Libertad Avanza a cambio de un lugar en la comisión investigadora.

El PRO estará representado por su jefe de bancada, Cristian Ritondo, Silvana Giudici y Martín Maquieyra, y el cuarto integrante por el nuevo interbloque será Oscar Zago.

La UCR nombró a Karina Banfi, Soledad Carrizo y al mendocino Lisandro Nieri para ser parte de la discusión Libra, pero de esos tres deberá descartar a uno al haberse reducido el tamaño del bloque.

Liga del Interior, el bloque de radicalismo “peluca”, también tendrá dos miembros con Pablo Cervi y Francisco Monti.

Por último, según una versión que difundió la Agencia Noticias Argentinas, Innovación Federal estará presente en la comisión a través de la salteña Yolanda Vega y el rionegrino Agustín Domingo.