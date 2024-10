Natalio Mema anunció la baja del 50% de las tasas y confirmó que Mendoza cubrirá 83% del costo del Transporte

►TE PUEDE INTERESAR: Cornejo apoyó cerrar la AFIP, pero pidió a Milei eliminar el 1,9% que le retienen a las provincias

Natalio Mema.jpg

La inversión de la cartera de Gobierno estará cerca de los $700 mil millones

Ante los integrantes de la comisión de Hacienda, el ex titular de la Secretaria de Servicios Públicos informó que la inversión prevista para 2025 rondará los $695.277.020.923 en las distintas áreas que nuclea esta cartera, como Transporte, Obras Públicas, Desarrollo Territorial, Infraestructura y Trabajo.

Con respecto a ese monto, deslizó que gran parte del presupuesto está orientado a lo informático para continuar con el plan de modernización del Estado: "El Estado moderno no es un Estado digital solamente, por lo tanto, muchas de las leyes que ha sancionado la Legislatura están vinculadas a la modernización y buena parte del presupuesto está orientado a la parte informática, para facilitarles la vida a los ciudadanos, lo que va de la mano con una reducción muy grande de tasas”.

Se refirió además a la Dirección de Personas Jurídicas, cuyo funcionamiento se agiliza, de acuerdo al ministro, a partir de la reciente ley sancionada en la Legislatura. “Resoluciones que simplifican procesos, abaratan trámites y acortan plazos”, aseguró Mema.

De los $700 mil millones, más del 30% irá a Infraestructura

Mema afirmó que del total de la inversión prevista para la cartera de Gobierno, se prevén que irá para infraestructura un total de $224.538.048.938, es decir el 32% del presupuesto para obras en educación, salud, justicia y seguridad, viales e IPV, entre otras.

Sobre este punto, el ministro dijo que gracias al roll over se pudo mantener la obra pública en el año en curso. “No solamente es que no detuvimos el plan de obra, sino que hemos llegado a un punto que no esperábamos, que es licitar obras sustentables. Hasta fin de año, solo por la Subsecretaría y la Dirección Provincial de Vialidad, vamos a poder licitar 25 obras con presupuestos provinciales, gracias a la posibilidad que nos dio la Legislatura de refinanciar la deuda”, afirmó.

Obras de infraestructura Gentileza Prensa de Gobierno de Mendoza

Al respecto, agregó que “hemos cambiado deuda en dólares por financiamiento en pesos con tasa real negativa. Esa es la magnitud de la importancia de las discusiones sobre por qué necesitamos los acuerdos políticos para poder refinanciar, porque en definitiva ahí está yendo ese refinanciamiento. Esa herramienta la hemos volcado en obras”.

En esa línea, sostuvo que 20 mil millones serán destinados para el Programa de Inversión Municipal, “que podrá ampliarse si hay roll over, bajo dos modalidades, ANR y otra parte en modalidad de préstamos”.

La Provincia asumirá el 83% del costo del transporte

Sobre Transporte, que pertenece a la cartera de Gobierno, Mema indicó que el costo total del transporte supera los $283 mil millones “de los cuales el 83% del costo transporte lo asume la provincia, y la Tarifa Social Federal el 17%”.

Sobre las obras de ampliación del Metrotranvía, afirmó que con el financiamiento aprobado el año pasado que era para 2024/2025 y el roll over “pudimos adquirir casi el 70% de los bienes que teníamos en dólares. Lo pudimos comprar al dólar oficial, a 300 pesos, cuando estaba en 900 el blue. Y no solamente que lo compramos, sino que ya están en Mendoza. Eso nos permitió abaratar mucho la obra en dólares y nos permitió también adelantar los plazos”.