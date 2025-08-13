Nación creó un régimen de bienes recuperados en actividades ilícitas y podrá venderlos

Este nuevo sistema busca administrar, conservar y vender bienes que son incautados en el marco de investigaciones federales. La nueva modalidad quedará bajo la órbita de Mariano Cúneo Libarona, a cargo del Ministerio de Justicia y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El objetivo es que de la comercialización de estos elementos secuestrados se beneficien las arcas del Estado.

Lo que se busca es evitar que se pierdan bienes, muebles e inmuebles por el deterioro de los mismos. Un Consejo de Bienes Recuperados hará un inventario de la situación de los elementos que están a disposición de la Justicia. No incluye los que provengan de la trata de personas, porque van a un programa específico.