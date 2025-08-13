Nación creó un régimen de bienes recuperados en actividades ilícitas y podrá venderlos

El gobierno nacional aprobó el Nuevo Régimen de Bienes Recuperados, a través del Decreto 575/2025, que se publica este miércoles en el Boletín Oficial.
Este nuevo sistema busca administrar, conservar y vender bienes que son incautados en el marco de investigaciones federales. La nueva modalidad quedará bajo la órbita de Mariano Cúneo Libarona, a cargo del Ministerio de Justicia y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El objetivo es que de la comercialización de estos elementos secuestrados se beneficien las arcas del Estado.
Lo que se busca es evitar que se pierdan bienes, muebles e inmuebles por el deterioro de los mismos. Un Consejo de Bienes Recuperados hará un inventario de la situación de los elementos que están a disposición de la Justicia. No incluye los que provengan de la trata de personas, porque van a un programa específico.
El Ministerio de Justicia y la AABE deberán administrar y conservar los bienes que sean reportados por el Consejo de Bienes Recuperados a favor del Estado.
Entre los cambios que incorpora el decreto, se pueden mencionar las reformas al Código Aduanero y a la Ley de Estupefacientes.
Todo lo vinculado a bienes provenientes de la venta de drogas se destinarán a la lucha contra el narcotráfico.