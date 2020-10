Murió José Caviggia, el histórico contador de la Provincia

"El 1 de diciembre cumplí 34 años como Contador General de la Provincia. Me designó Felipe Llaver en su segundo año de Gobierno pero el que me ofreció el cargo fue Cyrlen Zabala, el ministro de Hacienda. Todo un señor, muy respetuoso en el trato. No todos los políticos pueden decir lo mismo", le contó a un periodista de Diario UNO en febrero pasado durante una entrevista.