Milei ratificó que quiere cerrar las empresas del Estado y no descartó entregar algunas a los empleados

Milei en Mirtha Legrand.jpg En algunos momentos del programa de Mirtha Legrand el Presidente estuvo vehemente.

Javier Milei dijo que los empleados podrían quedarse con las empresas estatales

El Estado no tiene por qué participar de la economía" , dijo varias veces el Presidente.

"El otro día estaban enojados los de Télam. Bueno, le podemos dar la empresa a la gente y que la manejen ellos, a ver qué hacen", manifestó.

Por otra parte, sostuvo que el canal 7 "fue utilizado como mecanismo de propaganda" y afirmó que "el 75 por ciento de la discusión política en ese canal fue para ensuciar un candidato, independientemente que haya sido yo. No está bien, nos retrotrae a los peores momentos".

En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que compartía la entrevista con el Presidente, afirmó que "Télam sólo opera en Argentina y tiene más empleados que Reuters en todo el mundo".

"Reuters, la empresa más importante que todavía subsiste como agencia tiene 200 trabajadores en el mundo entero. Télam tiene más de 1.000 en un solo país", expresó sin dar detalles o fuentes de las cifras que enunció.

"Hoy la agencia es Twitter", consideró la funcionaria al comparar la agencia de noticias estatal con la red social, que actualmente se denomina X.

En ese contexto, opinó que esa red social "es mucho más importante que tener una agencia estatal".

"Todas las agencias importantes cerraron", destacó Bullrich y mencionó entre ellas a la agencia Diarios y Noticias (DyN), que cerró en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri cuando ella también fue ministra de Seguridad, y a la agencia Noticias Argentinas (NA), que permanece en actividad y este año cumple 5 décadas en funciones.

"Todas las agencias privadas cerraron DyN, NA, no existen más las agencias, la única que existe es la del Estado", aseguró Patricia Bullrich.

Milei en Mirtha Legrand2.jpg Milei compartió con Patricia Bullrich el programa de Mirtha Legrand.

Definiciones de Javier Milei

"Se quejan porque pierden privilegios. Con las medidas contempladas en el DNU hacemos que los mercados sean más competitivos y terminamos con algunos privilegios. Y algunos que ven afectados sus intereses se quejan".

"Los cacerolazos estaban prearmados. Cómo hicieron para leer tan rápido el decreto".

"Estaba al tanto de una posible agresión verbal instigada por parte de Riquelme y sus vándalos, cuando fui a votar en las elecciones que se llevaron a cabo en Boca . Por eso no iba a dejar de ir. Sabía que me iban a insultar Riquelme y sus vándalos".

"Me gritaban vos sos la dictadura. No es tan así, me votó el 56 por ciento de los argentinos. Fui el presidente más votado de la historia".

"Tenemos indicadores sociales peores que en el 2001. Están dadas todas la condiciones para la peor crisis de la historia. Nos vimos obligados a hacer el ajuste".

"Tenemos un mandato muy claro para terminar con la inflación, evitar la hiperinflación y que crezca la economía".

