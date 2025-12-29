Milei habilitó concesiones privadas para expandir la red de energía eléctrica nacional

En esa línea, destacaron que la iniciativa constituye “una condición indispensable para mejorar la confiabilidad del sistema, acompañar el crecimiento de la demanda y habilitar el desarrollo de nueva generación”.

Emergencia del Sector Energético Nacional

La decisión se inscribe en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional, prorrogada hasta julio de 2026, y responde a la necesidad de cubrir los requerimientos de inversión para asegurar la prestación continua del servicio de transporte eléctrico en condiciones técnicas y económicas adecuadas.

En este contexto, la administración de Javier Milei remarcó que la medida “avanza en la normalización del sector eléctrico, crea las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortalece un sistema de transporte clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país”.

El decreto delega en la Secretaría de Energía la ejecución del proceso licitatorio, que incluirá la aprobación de los pliegos, la convocatoria, la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control.