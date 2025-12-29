El gobierno de Javier Milei dispuso que las obras destinadas a la ampliación de la red de energía eléctrica nacional se ejecuten bajo el régimen de concesión de obra pública y con financiamiento privado. Desde el Ejecutivo explicaron que “este esquema permite que el sector privado construya, opere y mantenga la infraestructura, sin comprometer recursos fiscales directos, garantizando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica”.
Milei habilitó concesiones privadas para expandir la red de energía eléctrica nacional
El plan prevé licitaciones nacionales e internacionales para fortalecer el transporte de energía eléctrica y reducir el riesgo de cortes de suministro
A través del decreto 921/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial se establece que las obras prioritarias del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica se llevarán adelante mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, en el marco de la Ley de Concesión de Obra Pública.
Asimismo, señalaron que el plan apunta a “mitigar los riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo”.
En esa línea, destacaron que la iniciativa constituye “una condición indispensable para mejorar la confiabilidad del sistema, acompañar el crecimiento de la demanda y habilitar el desarrollo de nueva generación”.
Emergencia del Sector Energético Nacional
La decisión se inscribe en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional, prorrogada hasta julio de 2026, y responde a la necesidad de cubrir los requerimientos de inversión para asegurar la prestación continua del servicio de transporte eléctrico en condiciones técnicas y económicas adecuadas.
En este contexto, la administración de Javier Milei remarcó que la medida “avanza en la normalización del sector eléctrico, crea las condiciones para destrabar inversiones largamente postergadas y fortalece un sistema de transporte clave para la seguridad energética, el desarrollo productivo y la reducción de restricciones que afectan a usuarios, industrias y regiones del país”.
El decreto delega en la Secretaría de Energía la ejecución del proceso licitatorio, que incluirá la aprobación de los pliegos, la convocatoria, la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos, mientras que el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación y control.