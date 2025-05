Milei sobre Ficha Limpia: "Hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme"

Lospennato macri impulsores de ficha limpia.jpg

Milei: Kirchnerismo, Ficha Limpia y periodismo

"El problema son los chorros del kirchnerismo son los 35 que votaron esto. Cada vez que tranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí. Revisá mi teléfono (a la periodista Mariana Brey), yo no tengo problema. Revisá todo lo que quieras. Vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. No hay ningún llamado de Rovira. Estos mentirosos de Clarín me tienen podrido. Son impresentables, lo ponen en tapa y se ponen en línea con los amarillos", manifestó.

Además, sostuvo que el matutino "le inventa cualquier tipo de barbaridad" porque lo están "apretando" para que entregue las comunicaciones de Argentina y "hagan lo que se les dé la gana": para el mandatario, en esa empresa están con los periodistas "ensobrados".

Por otra parte, habló sobre la denuncia que le realizó a los periodistas Carlos Pagni, Ariel Lijalad y Viviana Canosa y aclaró que a los dos primeros los denunció "por cometer el delito de llamarlo nazi" y "banalizar el Holocausto"; en cambio, a Canosa la acusó "por hablar con malicia" y asegurar "que venden candidaturas", cuando era "todo humo".

"Canosa lo sigue repitiendo. Ya no es calumnia, es real malicia. Y las tenemos documentadas desde el 2023 en adelante. Además, hay que contarle que yo sí supero los psicotécnicos, porque superó el coeficiente mental de la media. Entiendo que ella no lo comprenda porque tiene un coeficiente mental bajo", señaló.

Además, recordó cuando varios periodistas dijeron que "tenía una relación incestuosa con su hermana", que era zoofílico "porque tenía sexo con sus hijitos de cuatro patas" y que "es un nazi", cuando recibió un premio en Israel: "Son aberraciones que han dicho de mí y nadie pidió perdón", manifestó.

milei por el papa León.jpg

Sobre el Papa León XIV

Contó que piensa viajar para la asunción de León XIV (aunque está en duda porque coincide con las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y acompañaría a su candidato, Manuel Adorni) y destacó que "lo más interesante" que tiene es que viene de occidente, "de Estados Unidos": "Tiene una historia interesante y hay que dejarlo trabajar", añadió.

Otras frases de Javier Milei