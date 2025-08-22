Inicio Política Javier Milei
En la Bolsa de Comercio de Rosario

Milei evitó hablar del escándalo de los audios en discapacidad y lanzó un mensaje a Kicillof

"Si el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o ganamos por un voto, va a implicar ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo", dijo Javier Milei

Por UNO
Javier Milei durante su discurso en la sede de la Bolsa de Comercio en Rosario.

Javier Milei durante su discurso en la sede de la Bolsa de Comercio en Rosario.

El presidente Javier Milei rompió el silencio en medio del escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Fue en el marco de un acto de la Bolsa de Comercio de Rosario por el 141° aniversario de la entidad, donde aclaró de entrada que daría una charla técnica sobre temas vinculados al tipo de cambio y la tasa de interés.

Sin embargo, también aprovechó para cargar duramente contra la oposición por votar leyes rechazadas por el gobierno en el Congreso la última semana. "La inflación no se genera de forma instantánea. Porque ustedes inyectan el dinero y pasan un año y medio o dos. Por eso les resulta tan divertido votar estupideces para aumentar el gasto público y generar déficit fiscal, si total después lo paga otro salame de acá a dos años", advirtió.

Para Milei, en Argentina existen "dos tipos de políticos: los que abrazan las ideas de la libertad y a los orcos, los ‘kukas'. Tienen un candidato en la provincia de Buenos Aires que dice 'de cada quien según su necesidad' y 'de cada quien según su posibilidad'. Está recitando a Marx. Ese modelo a mi no me gusta".

javier milei en rosario
El presidente Javier Milei habl&oacute; por primera vez en p&uacute;blico tras el esc&aacute;ndalo por el pedido de coimas en el &aacute;rea de discapacidad.

El presidente Javier Milei habló por primera vez en público tras el escándalo por el pedido de coimas en el área de discapacidad.

Además, vinculó la suba de la tasa de interés con la ofensiva opositora: "Si enfrente están sodomitas del capital, los que abiertamente vienen a decir que van a romper los derechos de propiedad y destruir el capital ¿cuánto creen que vale la tasa de interés ahí?Obviamente es como el escenario del fin del mundo".

En clave electoral, lanzó: "Si el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o les ganamos por un voto, va a implicar ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo".

Elogios a Luis Caputo por la baja de la inflación

Acompañando su exposición con gráficos en pantalla en los que compartió fórmulas sobre consumo, precios y tasa de interés, Milei elogió a Luis Caputo por la baja de la inflación: "Cuando nosotros llegamos al gobierno la tasa de inflación corría al 1% diario. Hoy corre al 1 y medio mensual. Ahora se entiende por qué Toto Caputo es el mejor ministro de economía del mundo".

"De acá a mitad del año que viene la inflación va a ser solamente una pesadilla que se terminó", añadió en esa línea. Milei también cuestionó a quienes "están todo el tiempo pidiendo por devaluación".

presidente javier milei (1)
El presidente comparti&oacute; f&oacute;rmulas sobre consumo, precios y tasa de inter&eacute;s durante su exposici&oacute;n.

El presidente compartió fórmulas sobre consumo, precios y tasa de interés durante su exposición.

Según el libertario, esta práctica dejará consecuencias negativas: "El que pide devaluación pide que bajen los salarios y que aumenten los pobres. Perdónenme, pero yo en ese modelo paso".

Fue la primera vez que habló Milei tras el despido de Spagnuolo por las grabaciones donde hablaba de pedidos de coimas en su área. La causa desencadenó múltiples allanamientos realizados por orden del juez Sebastián Casanello e incluso la detención del funcionario en un country de Pilar.

La palabra de Milei era esperada en medio de la crisis política desatada dentro del gobierno, ya que los audios involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y al asesor Eduardo "Lule" Menem en la presunta trama de corrupción. La hermana del mandatario también estuvo presente en el evento.

Temas relacionados:

Te puede interesar