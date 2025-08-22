Milei evitó hablar del escándalo de los audios en discapacidad y lanzó un mensaje a Kicillof

javier milei en rosario El presidente Javier Milei habló por primera vez en público tras el escándalo por el pedido de coimas en el área de discapacidad. Foto: captura de pantalla

Además, vinculó la suba de la tasa de interés con la ofensiva opositora: "Si enfrente están sodomitas del capital, los que abiertamente vienen a decir que van a romper los derechos de propiedad y destruir el capital ¿cuánto creen que vale la tasa de interés ahí?Obviamente es como el escenario del fin del mundo".

En clave electoral, lanzó: "Si el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o les ganamos por un voto, va a implicar ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo".

Elogios a Luis Caputo por la baja de la inflación

Acompañando su exposición con gráficos en pantalla en los que compartió fórmulas sobre consumo, precios y tasa de interés, Milei elogió a Luis Caputo por la baja de la inflación: "Cuando nosotros llegamos al gobierno la tasa de inflación corría al 1% diario. Hoy corre al 1 y medio mensual. Ahora se entiende por qué Toto Caputo es el mejor ministro de economía del mundo".

"De acá a mitad del año que viene la inflación va a ser solamente una pesadilla que se terminó", añadió en esa línea. Milei también cuestionó a quienes "están todo el tiempo pidiendo por devaluación".

presidente javier milei (1) El presidente compartió fórmulas sobre consumo, precios y tasa de interés durante su exposición.

Según el libertario, esta práctica dejará consecuencias negativas: "El que pide devaluación pide que bajen los salarios y que aumenten los pobres. Perdónenme, pero yo en ese modelo paso".

Fue la primera vez que habló Milei tras el despido de Spagnuolo por las grabaciones donde hablaba de pedidos de coimas en su área. La causa desencadenó múltiples allanamientos realizados por orden del juez Sebastián Casanello e incluso la detención del funcionario en un country de Pilar.

La palabra de Milei era esperada en medio de la crisis política desatada dentro del gobierno, ya que los audios involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y al asesor Eduardo "Lule" Menem en la presunta trama de corrupción. La hermana del mandatario también estuvo presente en el evento.