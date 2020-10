Milagro Sala seguirá con arresto domiciliario pese al fallo

La Justicia jujeña resolvió este viernes el cese de la prisión preventiva de la dirigente social Milagro Sala tras vencerse el plazo sin haber sido juzgada en la denominada Megacausa que también investiga al ex gobernador Eduardo Fellner y a otros ex jefes comunales y ex funcionarios, informaron fuentes judiciales. Aunque seguirá con arresto domiciliario.