Mercedes Rus: "Las condenas judiciales son ordenadoras de la paz social y previenen el delito"

El llamado del gobernador Alfredo Cornejo

A Mercedes Rus se la nota segura. Tiene gesto serio y habla con conceptos y definiciones claros y breves; obliga al cronista a la interacción permanente, con repreguntas y preguntas.

- Hablemos de política y de sus raíces...

- Mi mamá era una mujer fuerte, que amaba la discusión política mientras yo era ascéptica, luego me deconstruí. Fue siempre del PD, convencional entre otras cosas, mientras que mi papá era radical; los dos, amantes de Raúl Alfonsín.

- ¿Cómo fue el llamado de Alfredo Cornejo para ser ministra? ¿Directo o a través de terceros?

- Sí, vos viste que el Alfredo es bastante directo. Durante una reunión en Maipú, donde yo trabajo políticamente, me dijo que estaba pensando un nuevo esquema que unifica Seguridad y Justicia. Habíamos estado hablando del nuevo plan de trabajo en el Senado, donde yo era vicepresidenta de bloque Cambia Mendoza y ejercía la presidencia como subrogante. El gobernador me comentó la idea y me justificó la vinculación entre Seguridad y Justicia. De hecho yo venía trabajando algunos temas pero sin saber que él ya pensaba en esta modalidad. Me ofreció ser la ministra y me recomendó hablarlo con mi familia primero porque era un cargo complicado.

Mercedes Rus.

- Y en esa etapa, ¿qué vivencia tuvo?

- Recibí mucho apoyo y lo único a pensar fue la organización familiar porque es una función de mucho rigor y de estar mucho tiempo fuera de casa por el contexto y la centralidad que el gobernador les da a los temas de la Seguridad.

- ¿Cómo se compone su familia?

- Tengo una hija de 8 años y un esposo, Juan Manuel González, que trabaja como secretario de la Fiscalía Federal con Dante Vega.

El rol de la Justicia en la política antidelito

- ¿Cómo vive esto de conducir, desde el puesto político, la cúpula de la Policía de Mendoza?

- Como algo muy natural.

- ¿Que aportará la unificación de Seguridad y Justicia a la gestión pública?

- Armonizar ambas competencias y las demandas cruzadas entre ambas carteras para ofrecer un mejor servicio. Que haya una única cabeza coordinadora seguramente aportará mejores resultados al momento de brindar un servicio de justicia ágil y eficaz y una prevención exitosa.

- La idea que siempre ha expuesto Cornejo es que Gobierno y Justicia se retroalimenten para desalentar al crimen organizado... De nada valen la prevención o la represión del delito si una investigación judicial o una sentencia fallan y liberan a los delincuentes...



- La Justicia es ordenadora de la paz social, siempre, en todos los fueros. Por ejemplo, si una persona tiene un conflicto en lo Laboral y no recibe una respuesta eficaz y oportuna de la Justicia, todo se desordena: el demandante, el empleado y hasta el empresariado. La Seguridad tiene por fin mantener el orden social y por eso se toca con la Justicia no sólo en lo Penal y Contravencional, sino en todos los órdenes.

Un buen funcionamiento de la Justicia es ordenador de la paz social Un buen funcionamiento de la Justicia es ordenador de la paz social

- ¿Y en lo Penal?

- Es importantísimo que los procesos judiciales sean efectivos y se hagan en tiempo y forma para garantizar la seguridad jurídica de las dos partes: la víctima y el victimario. Por ejemplo, si una persona detenida haya tenido sus audiencias procesales.

Que hoy en el sistema penitenciario provincial tengamos más personas condenadas que procesadas habla muy bien de una dinámica que redunda en la seguridad jurídica Que hoy en el sistema penitenciario provincial tengamos más personas condenadas que procesadas habla muy bien de una dinámica que redunda en la seguridad jurídica

Las condenas judiciales son ordenadoras de la paz social y ejemplificadoras para prevenir el delito porque dan un mensaje concreto y directo Las condenas judiciales son ordenadoras de la paz social y ejemplificadoras para prevenir el delito porque dan un mensaje concreto y directo

- ¿La Justicia de Mendoza va en esa sintonía o hay que profundizar cambios?

- Queremos profundizar. Que la Justicia haya impuesto la oralidad de los procesos y la agilidad de las audiencias, la mediación Laboral y las oficinas de conciliación -en el fuero Laboral, por ejemplo, que ya funciona; en lo Civil vamos a aplicarlo- ha sido exitoso.

La litigiosidad ha caído 50% en esas materias, así que lo Civil, estamos convencidos, debe ir por ese camino de la conciliación La litigiosidad ha caído 50% en esas materias, así que lo Civil, estamos convencidos, debe ir por ese camino de la conciliación

- En lo Penal queremos ampliar, entre otros casos, la competencia en los juicios por jurado popular.

- ¿Faltan fiscales penales en Mendoza?

- Yo tengo reuniones con el Procurador y jefe de los fiscales, Alejandro Gullé. Veo positivo que las Fiscalías se hayan especializado y creo que hay que profundizar algo: que los ayudantes fiscales sean apoyo de los fiscales en el lugar de los hechos y en la investigación. Ellos también son autoridad en el Ministerio Público Fiscal.

Bullrich y el modelo mendocino antipiquetes

- ¿Qué opina del Protocolo Bullrich? En Mendoza este sistema ya funciona...

- Nos pareció muy bueno que desde la Nación hayan tomado a Mendoza como referencia de institucionalidad en esto de garantizar la libre circulación de las personas. Acá tenemos un modelo donde la ley se cumple.

Partimos de algo que parece estar desdibujado, por eso es conveniente tenerlo muy presente: los cortes de calles ya están prohibidos por la ley. Después, cada jurisdicción tiene la posibilidad de hacer valer su política para el cumplimiento de esa ley y si tiene -o no- la fortaleza para hacerlo Partimos de algo que parece estar desdibujado, por eso es conveniente tenerlo muy presente: los cortes de calles ya están prohibidos por la ley. Después, cada jurisdicción tiene la posibilidad de hacer valer su política para el cumplimiento de esa ley y si tiene -o no- la fortaleza para hacerlo

imagen.png

El equipo ministerial completo, en breve

Marcelo D'Agostino ya fue confirmado por el gobernador como subsecretario de Justicia en esta versión de ministerio unificado. La partida de Néstor Majul hacia un cargo en Seguridad a nivel nacional obliga a reemplazarlo. La continuidad o no de los jefes policiales Marcelo Calipo y Roberto Favaro es otro asunto que está sobre la mesa.

Para conocer al equipo completo de Mercedes Rus habrá que esperar.

- ¿Antes de la Navidad estará listo?

- En los próximos días -concede, cautelosa, la ministra.

- Sabido es que practicó esgrima; acaso le sirva para tener entrenadas la atención, la defensa y el avance desde lo político...



- Fui Federada de la Universidad Nacional de Cuyo de esgrima durante seis años. Llegué a competir una vez en Buenos Aires. Marisil Puga, que fue campeona de esgrima, fue mi profesora.

Currículum Vitae de la ministra Mercedes Rus

-Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Cuyo en convenio con Universidad Pompeu Fabra de España.

-Magister en Igualdad de Género y Prevención de la Violencia de Género. Esneca España Formación.

-Postgraduada en Derecho Penal Juvenil. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Cuyo.

-Diplomada en Derecho Penal y Procesal Penal. Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Universidad del Aconcagua.

Mercedes Rus.

-Diplomada en Competencias Directivas. Fundación Universitas en convenio con Universidad Sergio Arboleda.

-Diplomada en Argumentación y Retórica. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Cuyo.

-Diplomada en Cibercrimen. Facultad de Ciencias Jurídicas. Universidad Católica de Salta.

-Abogada. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Cuyo.

Formación en desarrollo

-Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El Derecho y las nuevas tecnologías. Universidad de Mendoza.

Experiencia Laboral

Profesora Titular. Instituto Universitario de Seguridad Pública. UNCuyo

Legisladora Provincial. Cámara de Senadores de Mendoza

Directora Vocal Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza

Asesora Legislativa. Cámara de Diputados de Mendoza

Abogada particular. Estudio jurídico Dr. Roberto Lavado

Abogada particular. Estudio Jurídico Dr. Iván Yoma

Abogada particular. Estudio jurídico Dr. Augusto Hernández

Profesora Ayudante de Cátedra Nivel Universitario. Derecho Penal II. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Cuyo

Profesora Nivel Polimodal. Instituto Alas

Profesora Nivel Polimodal. Escuela N° 4-068 Prof. Atilio Anastasi, de Godoy Cruz (DGE)

